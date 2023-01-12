Бункерный бред 4 12.01.2023, 10:26

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Российская «элита» все чаще обращается к теориям заговора.

В России существует множество теорий заговора, в которые верят люди: например, согласно опросу ВЦИОМ, в 2020 году 66% россиян верили в теории о вреде ГМО, 60% — в теорию о существовании организации, переписывающей историю России, а 54% — в существование группы лиц, стремящейся разрушить традиционные ценности. После начала войны эти теории стали все чаще озвучивать и российские политики — например, Николай Патрушев, рассуждающий о теории «золотого миллиарда».

«Новая газета Европа» собрала пять недавних безумных теорий и попросила антрополога Александру Архипову объяснить, откуда они берутся и почему люди в них верят.

— Конспирологическая теория — это набор представлений, согласно которым на повседневную жизнь людей влияет небольшая тайная группа заговорщиков. И эта очень маленькая группа заговорщиков какими-то странными способами управляет жизнью большого количества людей. Эти существа влияют на все, что происходит, и все подчиняется скрытым замыслам этих существ.

В России и странах постсоветского пространства довольно широко распространены антиглобалистские, антиколониальные теории. Согласно этим теориям, Россия является территорией, которую стараются превратить в колонию США или «Запада». Такие теории — это некий язык говорения о собственном суверенитете. Кроме всего прочего, они сильно упрощают все объяснения и делают сложное легким и очень доступным. В этом смысле конспирология всегда побеждает науку, потому что, когда есть научно-аналитические объяснения, приходится много над ними думать, а тотальная конспирология создает простое объяснение всего происходящего на свете.

Во время войны теории заговора распространяются шире именно по этой причине — они объясняют все. Вопрос сейчас даже не в том, верят люди в них или не верят, просто с помощью теорий можно объяснить, что происходит. Я замеряла: у постов про биолаборатории вокруг России невероятное количество лайков и комментов. Это означает, что люди ужасно активно начинают обсуждать это, страшно ругаться между собой, комментировать посты и так далее. Такие теории явно очень сильно возбуждают.

Патрушев и теория «золотого миллиарда»

«Стиль англосаксов не меняется веками. Так и сегодня они продолжают диктовать свои условия миру, хамски попирая суверенные права государств. Прикрывая свои действия словами о борьбе за права человека, свободу и демократию, на самом деле реализуют доктрину «золотого миллиарда», предполагающую, что процветать в этом мире может ограниченное количество людей. Удел же остальных, как они считают, гнуть спину во имя их цели», — так в интервью газете «Аргументы и факты» высказался секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. На протяжении всего разговора с журналистами один из приближенных к Владимиру Путину политиков продолжал рассуждать о мировом заговоре, бенефициарами которого являются англосаксы и «кучка магнатов с Уолл-стрит».

«Эта теория говорит о том, что Запад хочет истребить всех и оставить только золотой миллиард людей, которые будут жить на Земле, а остальные должны умереть. Поэтому Запад якобы делает все, чтобы те, кто не относится к золотому миллиарду, вымерли — этим занимаются некоторые заговорщики в правительстве на коллективном Западе. Такая теория возникла в России и распространяется в основном на постсоветских территориях», — рассказывает исследовательница Александра Архипова.

Теория «золотого миллиарда» — одна из самых популярных в России теорий заговора. Широкую популярность в России термин «золотой миллиард» получил в 90-е годы, сегодня же сторонники этой теории заговора утверждают, что существует мировой сговор богатых стран против бедных, чтобы не делиться с ними ресурсами и деньгами. Существование оформленной доктрины «Золотого миллиарда» не подтверждено.

Однако интерпретация теории «золотого миллиарда» Николаем Патрушевым еще не самая безумная, считает Архипова.

Более радикальных взглядов в рамках этой же теории придерживается политик, бывший депутат Госдумы и организатор так называемого национально-освободительного движения (НОД) Евгений Федоров.

Евгений Федоров.

Фото: Wikimedia Commons

По его мнению, Россия является колонией США, а российские чиновники руководствуются указаниями от мирового правительства. «Мы автоматически находимся в состоянии эксплуатируемой зависимости, в простонародье называемой колонией. Борьба за суверенитет — это не то направление, где надо ждать больших побед и сразу», — говорил он еще в 2012 году.

«НОД — сторонники совсем безумной узкой версии теории «золотого миллиарда». В 2019 году, когда я с ними общалась, они, например, считали, что американцы уже нас захватили, что они всем управляют, и единственный, кто ими не захвачен, это Путин, которому надо помочь освободиться от американцев. Ведь американцы захватили все, включая — внимание — Первый канал, — говорит Архипова. — А американское правительство России сидит в «стекляшке» на Белорусской. В этой теории очень важно понимать, что Россия якобы выбрана в качестве потенциальной колонии Запада. При том, хочу отметить, что в Советском Союзе такие теории не были популярны. Это специфика новейшего времени».

Медведев и Кадыров против Сатаны

После 24 февраля многие российские политики стали заявлять о том, что в Украине идет не просто война, а борьба с самим Люцифером. Бывший президент Дмитрий Медведев написал об этом в одном из первых постов в созданном незадолго до этого телеграм-канале, а глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе рассказал об этом участникам просветительского марафона общества «Знание», который в 2021 году посещал Илон Маск.

«Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель — погибель. Наша цель — жизнь. Его оружие — затейливая ложь», — именно этим Медведев объяснил нападение на Украину.

Александра Архипова, однако, не считает такие высказывания проявлением веры в теории заговора — по ее словам, это больше похоже на религиозную метафору. «Сейчас идет гонка идеологических оправданий, в которой все время нужно повышать ставки и объяснять, почему мы воюем. Понятно, что борьба с Сатаной — это одно из таких объяснений, к нему прибегают очень часто. В этом нет ничего особенного, ведь сатанинские паники хорошо известны: к сожалению, в XX веке ими поражались и территории США, Канады, Великобритании. Это очень популярная вещь в англоязычном протестантском мире, который стоит на идее чистоты и постоянной борьбы с Сатаной, — объясняет исследовательница. — Люди в своей повседневности объясняют некоторые вещи и изменения теорией заговора, но я еще не слышала, чтобы люди в своей жизни объясняли что-то Сатаной, если это не религиозное сообщество. Однако у меня есть ощущение, я даже вижу этот процесс, что у нас происходит рождение новой гражданской религии со всеми этими военными храмами, фуражкой Гитлера, патриархом Кириллом, который говорит о фронте и прочим. Гражданская религия — это отдельный феномен, который не имеет отношения к борьбе с сатаной, о которой говорит Медведев».

В ноябре 2022 года Зампредседателя горсовета Новосибирска Евгений Яковенко раскритиковал представителя оппозиции Светлану Каверзину за флаг Новосибирска на столе во время депутатской сессии. Он посчитал, что Каверзина реализует «план Даллеса», размещая его на столе во время заседания.

Евгений Яковенко.

Фото: Совет Депутатов Новосибирска

«Планом Даллеса» называют теорию заговора, согласно которой США составили доктрину со списком действий, приведших к распаду СССР, а позднее и направленных против России. Составителем плана, согласно этой теории, является глава ЦРУ Аллен Даллес, занимавший этот пост в 50-х годах. Одним из методов, которые используются для осуществления плана «Даллеса», была пропаганда, нацеленная на «моральное разложение населения СССР».

Архипова отмечает, что эта теория и вообще теории заговора часто используются для объяснения причин проблем среди российских чиновников. «[Так происходит, когда] вдаваться в любые другие объяснения сложно, когда это требует каких-то цифр и объяснений. И самое важное, что в таких объяснениях надо признавать свою вину, а в случае с «планом Даллеса» есть удобный и понятный враг. В некотором смысле конспирология есть всегда, но просто очень плохо, что она сейчас стала языком политического высказывания, что любой чиновник — от рядового мэра до верхушки политической власти в России — обязательно будет объяснять все происходящее конспирологической теорией», — говорит Архипова.

В 2021 году после заседания, на котором озвучили статистику разводов в Ставропольском крае, депутат думы Александр Ворожко заявил, что намерен бороться с «планом Даллеса», который и мог стать причиной большого числа разводов. Также он заявил, что нужно «отрывать бошки» противникам семейных ценностей, а за подачу заявления на развод, если у пары есть дети, отправлять родителя на исправительные работы. Однако ничего из этого так и не было внедрено в региональную политику Ставропольского края.

Ментальные войны

На теорию «плана Даллеса» похожи и высказывания некоторых политиков о «ментальных войнах», якобы проводимых против России. Например, еще до начала войны советник министра обороны России Андрей Ильницкий, родившийся во Львове, заявлял, что это «войны нового типа — уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника».

Андрей Ильницкий.

Фото: Министерство Обороны РФ

«В ментальной войне информационное пространство тотально заполняется «чуждым» нашей культуре и традициям контентом, дезориентируя людей, смещая приоритеты развития и цивилизационные основы общества. С использованием технологий ИИ ведется манипулирование общественным сознанием как на уровне смысла, так и на уровне эмоций, осуществляется воздействие и на разум, и на подсознание. Российские культура, традиции, убеждения и мировоззрение людей выступают главным призом ментальной войны против нас, — цитирует Ильницкого РИА Новости.

О навязывании «чуждых западных ценностей» время от времени высказываются многие чиновники, в том числе и Владимир Путин, который постоянно упоминает о «родителе №1 и №2», говоря о якобы изменившемся представлении о семье за рубежом.

Маргарита Павлова.

Фото: Совет Федерации

Так называемая «ментальная война» беспокоит и региональных депутатов. В ноябре 2022 года член челябинской Комиссии парламентского собрания по информационной политике Маргарита Павлова заявила на заседании, что «западные страны во главе с США реализуют в отношении Беларуси и России новый тип военных действий». «[Ментальная война] уже развернута достаточно давно. И если проанализировать всю историю нашего государства, то она то затухает, то набирает новый виток. И нам так кажется, что с нашим сознанием не работают. На самом деле работают и достаточно активно. И, в первую очередь, чтобы изменить природу нашего сознания, чтобы завоевать умы нашей молодежи, наших детей», — обеспокоенно высказалась депутат.

По мнению Александры Архиповой, эту теорию тоже можно отнести к группе антиколониальных. «Если есть тенденция, что это специально делают какие-то всесильные западные люди, чтобы превратить нас в колонию, то это действительно антиколониальная теория. Отмечу, что сюда же относятся размышления про ЛГБТ, что это все специальный проект Запада, чтобы мы в России перестали размножаться, сюда же относится теория про то, что якобы американцы поставляют на Украину кровь зараженных СПИДом для переливания, — объясняет она. — Но эта антиколониальная теория направлена на то, что будущей колонией станет не Россия, а Украина. И это хорошее объяснение, зачем нужна война — чтобы американцы не захватили украинцев».

Раздел Украины

Одной из самых понятных теорий заговора Александра Архипова назвала теорию о возможном отделе Украины. Ее с начала войны регулярно озвучивает глава Службы военной разведки России Сергей Нарышкин.

По его мнению, Польша намерена аннексировать Львовскую и Ивано-Франковскую область, а также большую часть Тернопольской области Украины. Первый раз он заявил об этом в апреле, затем повторил свои догадки в ноябре. В мае о желании Польши забрать себе часть Украины говорил Дмитрий Медведев, а к концу года об этом же стал говорить и Владимир Путин.

«По расчетам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы», — цитирует главу СВР Газета.ру.

«Если бы вы хотели ранжировать [теории заговора] по степени, что называется, безумия, то эту можно было бы поместить в самом низу списка. Во-первых, это как раз тот самый план Даллеса о том, что существуют некоторые внешние силы, которые пытаются разделить Россию. Во-вторых, это выглядит квази-исторично — мы все знаем, как СССР и Германия делили Польшу, например. В этом смысле теория [раздела Украины] — это проекция исторического прошлого на нас, в которой не задействованы сверхъестественные силы», — резюмирует Архипова.

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