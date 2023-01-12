«С нормальными работами и зарплатами в нашем городе трудно» 4 12.01.2023, 10:50

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Семейная пара из Барановичей рассказала о работе дальнобойщиками.

33-летний Сергей и 30-летняя Татьяна – супруги из Барановичей, которые около года вместе колесят по дорогам Европы на фуре. Причем Татьяна работает вторым водителем в экипаже. О плюсах и минусах профессии, заработке и жизни в кабине большегруза, узнал Intex-press.

До того, как сесть за руль большегруза, Сергей более десяти лет проработал в Барановичах предпринимателем, а его жена Татьяна – мастером по маникюру и педикюру. Оба ездили только на легковушках и из всех категорий в «правах» была только «B».

«Жена давно мечтала поездить на большой машинке»

По словам Сергея, мысль сменить сферу деятельности у него появилась, когда он понял, что, работая предпринимателем, «перестал зарабатывать желаемое количество денег, чтобы в достатке содержать свою семью».

– Конечно, с нормальными работами и зарплатами в нашем городе трудно. И куда подаваться – было непонятно. В тот момент мой брат работал дальнобойщиком, и я подумал: «А почему бы не попробовать и мне?», – рассказывает он. – Когда-то я и представить не мог, что в будущем придется работать водителем большегруза, а вот жена давно мечтала поездить на большой машинке.

В итоге, все обдумав, супруги записались в автошколу, отучились и получили три категории: «C», «E» и«D». После этого семейная пара самостоятельно подготовила все остальные документы для работы водителями-международниками.

На все ушло примерно полгода и около 4 тысяч долларов. Сергей уточняет, что только за один код 95 (сертификат для работы водителем в транспортной фирме в Европейском союзе) плюс проживание в течение месяца во время обучения в Польше, они отдали сумму, эквивалентную $1000 на человека. Помимо этого, сюда вошло и получение прав по категориям «C», «D», «E» и карты ADR на перевозку опасных грузов в Беларуси.

– Сдать с женой у нас все получилось с первого раза. Сумма, правда, вышла приличная, и у других водителей, как я знаю, траты были поменьше, но мы ни о чем не жалеем, – отмечает Сергей.

Самый дорогой груз – больше $10 миллионов

Компания, куда устроился Сергей, нидерландская, но трудовой договор он заключал с польским парком. Сначала мужчина поехал работать один, чтобы набраться опыта. А спустя год забрал к себе в экипаж Татьяну.

В настоящее время стаж дальнобойщика у Сергея уже около 2,5 лет, у Татьяны – полтора года. Средний заработок каждого в месяц – 2000-2500 евро. Ездят в основном по таким странам, как Испания, Нидерланды, Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Австрия, Польша, Чехия и Швейцария.

– Мы возим и «холодильники» с продуктами, и тенты, где может быть какой угодно товар, но недорогостоящий, так как такой прицеп легко вскрыть, а также цельнометаллические фургоны, где перевозятся ценные товары. Иногда работаем и с опасными грузами, – говорит Сергей. – Заезжаем на логистику, забираем необходимые документы и нужный нам прицеп, а затем доставляем его в определенную точку и выгружаемся.

Самый дорогой груз, по словам Сергея, стоил больше 10 миллионов долларов. Это была фура с айфонами:

– Тогда мы ехали строго под наблюдением и в сопровождении какой-то частной охранной фирмы. Достаточно интересный был опыт.

Два месяца за рулем, три недели – отдых

Мужчина отмечает, что работа в фирме налажена так, что логистика одного рейса, который длится пару месяцев, обычно не меняется. Загрузка и разгрузка – на одних и тех же складах, маршрут – по уже знакомым супругам дорогам и городам.

– По всем маршрутам мы ездим чуть ли не с закрытыми глазами: знаем, когда и где остановиться на отдых, во сколько лучше лечь спать, где поменяться и сесть за руль, – с улыбкой поясняет Сергей. – Маршруты в течение одной-двух недель могут отличаться, но затем снова повторяются.

Сколько будут находиться в рейсе, Сергей и Татьяна решают сами, но, как отмечает горожанин, у работодателя есть одно условие – трудиться нужно минимум 3 недели.

– Обычно мы колесим два месяца, а затем три недели отдыхаем в Барановичах. Так как мы работаем по договору подряда, то быть дома можем и больше, на наше усмотрение. Не вижу смысла ехать на короткий срок: чем меньше работаешь, тем меньше выделяется выходных. Да и на заработке это сказывается, – говорит он.

«В работе семейного экипажа вижу только плюсы»

Сергей признается, что в парном экипаже нелегко, так как «приходится делать свою работу максимально быстро и всегда друг другу помогать». Но и отдохнуть, заняться своими делами, пока жена за рулем, времени хватает.

– Рабочие смены у нас не делятся на короткие или длинные и составляют 30 часов, а не 24, как у одного водителя. Отдых минимум 9 часов 6 дней в неделю. То есть у нас 21 рабочий час, в то время как у водителя-одиночки 13 часов. Но мы не всегда стоим паузу 9 часов, иногда можем и больше, как и не всегда работаем 21 час в сутки, – объясняет Сергей. – Выходные – от 24 до 45 часов. Недельная пауза может растянуться и до 80 часов, как повезет. Но, как правило, в двойном экипаже меньше отдыхают, потому что водителям постоянно нужно быть в дороге.

Нахождение постоянно бок о бок друг с другом семейную пару не напрягает, а, по мнению супругов, наоборот, сплачивает и «делает отношения только крепче».

– Мы не можем жить друг без друга. И чем дальше мы друг от друга, тем нам сложнее. А когда мы вместе, все хорошо. В бытовом плане все распределено: жена наводит порядки и готовит кушать, а я расслабляюсь, – смеется Сергей. – Но вот сейчас я в рейсе, а жена находится в длительном отпуске в Барановичах, так решили наши дети. Поэтому езжу со стажером и готовлю еду себе сам. Каких-то минусов в работе семейного экипажа я даже не могу назвать. Наоборот, одни сплошные плюсы!

Об удобстве водителей заботится фирма

По словам Сергея, их быт в дороге продуман фирмой, в которой они работают. Все для удобства работников, и с такими проблемами, как принять душ, постирать вещи и «по-человечески покушать», отмечает мужчина, у них с Татьяной нет.

– Фирма достаточно большая и имеет много своих баз в разных странах. Там всегда есть душ, туалет, стиральная машина и все остальные удобства. Вплоть до бесплатного кофе. В некоторых даже есть спортивные уголки, – говорит Сергей. – К тому же чаще всего мы стоим на платных паркингах, которые оплачивает наша компания. Там тоже есть все необходимые удобства. А вероятность, что у тебя что-то украдут – груз или топливо – сведена к нулю.

«Самое сложное – отработать 21 час в сутки»

Из минусов в работе мужчина выделяет один: тяжелый график, «ведь машина должна ездить практически без перерывов и больших выходных».

– Самое сложное для меня с супругой – отработать 21 час в сутки. После такого дня у нас с ней одно желание – лечь и не вставать. К счастью, столько часов мы работаем не всегда, – поясняет Сергей. – Полежать особо, конечно, не удается, потому что на отдых выделяется всего 9 часов. А за это время нужно успеть и покушать, и в душ сходить, и хорошенько выспаться, а затем проснуться, позавтракать и снова сесть за руль.

Не менее сложный момент для Сергея с Татьяной – это расставания с детьми, по которым они очень скучают в рейсах. Детям 6 и 11 лет, и, пока супруги в поездке, за ними присматривают бабушки, которые живут вместе с семьей.

– Оставлять детей даже на непродолжительное время очень больно. Кажется, не уезжал бы. Но когда мы получаем зарплату, то все сомнения по поводу этой работы сразу отпадают. Наши дети ни в чем не нуждаются, и мы можем обеспечить им достойное будущее. В Беларуси такие деньги обычному человеку заработать нереально, – отмечает Сергей.

Перестал дома покупать продукты в дорогу

Денег на все, что необходимо в рейсе, по словам мужчины, у них с женой уходит немного. А после того, как он сравнил цены на продукты, то и закупаться ими в поездку стал за границей.

– Поначалу я, как ответственный человек, закупался продуктами в каждый свой рейс в барановичских магазинах. Но с недавних пор перестал, так как в Польше они там дешевле в два раза , а бытовая химия — минимум в три раза. Для меня это был шок! – рассказывает Сергей.

Поразила мужчину и разница в ценах на бюджетные автомобили, которые чаще всего покупают белорусы в нашей стране. Одна и та же модель машины, по его наблюдениям, в Европе стоит как минимум в два раза дешевле.

– Создается впечатление, будто это в Европе зарплаты в два раза меньше, чем у нас, а не наоборот…

В планах накопить денег и найти дело по душе

Сергей говорит, что, работая за границей, почувствовал себя счастливым человеком».

– Меня уважают за мою работу, ценят мой труд, никто мне не говорит, как сделать «правильнее». В нашей фирме все работники, как большая семья, которые стараются делать все во благо этой самой семьи. В то же время работодатель, видя такую отдачу, делает все возможное, чтобы нам работалось комфортно. Да и финансово я чувствую себя отлично: теперь многое, что раньше казалось мне нереальным, могу себе позволить, – поясняет он.

Работать всю жизнь дальнобойщиками семейная пара не планирует – «максимум около пяти лет, не больше». На данный момент Сергей и Татьяна хотят поднакопить денег на все свои нужды и «хотелки».

– Я увидел совершенно другую жизнь и мне теперь есть с чем сравнивать, поэтому будет видно, что и как. Самое главное в моих планах – это найти себе дело по душе и работать так, чтобы всегда быть вместе со своей семьей, – резюмирует Сергей.

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