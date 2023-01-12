Крупная проблема армии РФ: все наступательные операции в этом году могут провалиться
- 12.01.2023, 11:10
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Американские аналитики назвали причину.
Российский оборонно-промышленный комплекс не может производить достаточное количество боеприпасов, что может сделать невозможным наступательные операции агрессоров на востоке Украины в 2023 году.
Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).
В сообщении указывается, что суточная плотность артиллерийского огня упала на 75% по сравнению с предыдущими периодами войны.
Эксперты предполагают, что это происходит из-за значительного дефицита боеприпасов, с которым столкнулись захватчики, поэтому могут пересматривать свою тактику ведения дальнейшей войны.
«РФ теперь должна опрокидывать дополнительные снаряды из тыловых районов и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государств, чтобы противодействовать такому недостатку, что приведет к снижению темпа стрельбы», — указывают специалисты.
В Институт изучения войны добавляют: «В России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск серьезно препятствуют проведению наступательных операций».