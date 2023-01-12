Видеофакт: ВСУ в Соледаре ликвидируют оккупантов, как в тире 12.01.2023, 11:21

1,014

иллюстрационное фото

Уникальные кадры боев опубликовал командир взвода 28-й отдельной механизированной бригады.

Командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» опубликовал видео, как наши воины, словно в тире, отрабатывают по «мишеням» в лице российских наемников, прорвавшихся в Соледар, сообщает ТГ-канал «Украина 365».

Украинский солдат написал, что его подразделение работает совместно с 45-й ОАБр ВСУ.

«Зачистка штурмовиков червей. Выявление ОС, перехват инициативы у врага и точная огневая деятельность действуют на взаимодействии арта + глаза», - такую подпись (на украинском) сделал Мадяр под видео.

На ролике видно, как российские оккупанты, судя по всему, «вагнеровцы», прячутся в жилых домах Соледара, причем выбирают наиболее солидные. Украинские воины наблюдают за их перебежками, и когда обнаруживается скопление врагов в одном месте, туда отрабатывает артиллерия ВСУ.

«Горите в аду!» - говорит украинский солдат, наблюдая, как оккупанты разлетаются в стороны после очередного точного удара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».