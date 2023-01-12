СМИ: Пригожин собирается обанкротить олигархов из окружения Путина 11 12.01.2023, 11:32

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Евгений Пригожин

Украинской разведке стали известны подробности «заговора» против главы Кремля.

Приближенный к российскому диктатору владелец группы «Вагнера» Евгений Пригожин ведет подготовку к захвату власти после падения режима Путина. Для этого он пытается заручиться поддержкой многих олигархов, недовольных действиями главы Кремля.

По данным источников «24 канала» в украинских спецслужбах, значительное усиление Пригожина в политическом плане, а также непрерывный его пиар во многих подконтрольных ему СМИ привели к тому, что «повар Путина» начал почти скрытую подготовку к кулуарному перевороту в России.

Глава ЧВК «Вагнера» пытается заручиться поддержкой олигархических кланов, стремительно беднеющих из-за путинской войны.

Пригожин вошел в открытое противостояние с министерством обороны России, а также с рядом российских олигархических кланов, поддерживающих Шойгу, поэтому, таким образом он пытается не только усилить свои политические позиции, но и получить дополнительные возможности для финансирования своей кампании.

Обещает обанкротить ближайшее окружение Путина

По данным украинских спецслужб, Пригожин с конца прошлого года ведет переговоры с рядом так называемых «обиженных» олигархов, которые поняли, насколько разрушительна для их бизнеса политика Кремля.

Речь идет в частности о Геннадии Тимченко, Алишере Усманове, Сергее Мндоянце и других предпринимателях, которые согласно немецкому изданию Bild, пытаются дистанцироваться от Путина.

Пригожин в разговорах и переписке с недовольными олигархами, называет Путина «стариком, который окончательно сошел с ума», а также тем, кто «ведет Россию к распаду». Он указывает на то, что из-за развязанной диктатором войны «почтенные люди потеряли свое влияние и возможность честно зарабатывать».

За оказание финансовой поддержки группе «Вагнера» Пригожин пообещал устроить олигархам масштабное перераспределение всех российских рынков как только Россия избавится от Путина.

По словам владельца карманной армии, он накапливает огромные ресурсы, которые позволят ему беспрепятственно захватить власть в России в том случае, если режим окончательно сломается. Тогда олигархи, которые поддержали Пригожина, смогут получить от него множество преференций.

В частности, Пригожин предлагает миллиардерам заключить с ним неофициальный договор о финансировании группы Вагнера. За одноразовую плату в 20 миллионов долларов с последующими выплатами по 5 миллионов в месяц он гарантирует каждому олигарху «защиту» в послепутинской России. Кроме того, главарь бандформирования без намеков утверждает, что после захода на престол он будет расправляться со всем окружением Путина, которое сейчас не поддержит его. Речь идет о национализации всех активов другой башни Кремля с последующей их передачей в управление пригожинским компаньонам.

Фактически же Пригожин собирается превратить Россию в обширную Северную Корею, где он займет место диктатора. Именно для этого ему и нужны преданные и обученные наемники, способные выполнять любые преступные приказы.

При этом деньги олигархов позволят ему усилить набор в свою частную армию, а также ее тренировку. И пока Пригожин на Донбассе будет приобретать политические баллы за счет нашествия зэков, в России и на второй линии фронта будет продолжаться подготовка будущих путчистов, чтобы в нужный момент все это войско могло развернуться и появиться где-то в Москве со своими танками, самолетами и артиллерией. Расчет Пригожина состоит в том, что ни один кремлевский клан не сможет ничего противопоставить его армии. Ведь ВС России практически полностью разбиты и в случае мятежа вряд ли будут подчиняться хотя бы кому-то из фанерных генералов, а бойцы Росгвардии не будут сопротивляться из-за страха. К тому же владелец группы «Вагнера» заручился поддержкой Кадырова.

«Вагнеровцы» претендуют на деньги из государственных компаний

Несмотря на то, что Пригожин фактически готовится вонзить Путину нож в спину, сейчас он вполне послушный его вассал. И пытается расшатать доверие кремлевского диктатора к ФСБ и представителям минобороны. Кроме возможности набирать в свою армию зэков, получать тяжелое вооружение и ресурсы содержания группировки, владелец группы «Вагнера» пытается выбить себе дополнительное финансирование.

Речь идет о части средств, которые российские власти собираются привлечь от разных компаний для своих военных нужд. Пригожин пытается доказать, что без его штурмовых отрядов Россия уже давно проиграла бы эту войну. К тому же непрерывные нашествия зэков на позиции ВСУ значительно экономят государству-агрессору расходы на компенсации за погибших, а также уменьшают количество «двухсотых» в регулярном войске. Именно благодаря этой аргументации он в ближайшее время надеется получить от российского правительства дополнительное финансирование своего войска.

Таким образом складывается такая ситуация, что Путин фактически сам финансирует группировку, которая готовится захватить власть и довести все ее окружение до банкротства в любой по-настоящему удобный для этого момент.

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