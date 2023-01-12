Найдена самая дешевая квартира в Минске 3 12.01.2023, 11:39

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Как она выглядит и сколько стоит.

В базе Onlíner «Дома и квартиры» нашли самую дешевую квартиру Минска.

Самым бюджетным можно считать жилье на улице Уручской. Оно стоит 34 500 у.е. Напоминаем, что рассматриваем только публикации с фотографиями. Доли в недвижимости также не берем в расчет.

Но прежде, чем показать вам новый «лот», вспомним предыдущий вариант. Он скрывался в панельке 1982 года на улице Алтайской. Размер у квартиры был 35,4 кв. м. Правда, нового собственника ожидали голые стены (подготовленные под покраску и оклейку обоями), стяжка на полу, базовый набор сантехники, которую, скорее всего, ему пришлось бы менять. Межкомнатных дверей тоже не было, зато были установлены стеклопакеты. В общем, жилью требовался основательный ремонт.

Теперь самая бюджетная однушка находится в кирпичной пятиэтажке, построенной на улице Уручской в 1969 году. Дом не так давно озарили лучи капитального ремонта, а вот квартире, как уверяет в объявлении агент по недвижимости, он все еще нужен.

Вообще, это жилье явно нужно описывать, используя приставку «микро»: его размер — 21,2 «квадрата», причем основная комната занимает всего 12 кв. м. Интерьер выглядит уставшим: где-то отклеились обои, где-то протерся линолеум, а совмещенный санузел без всяких сомнений подлежит обновлению. Зато кухня мало-мальски обставлена, да и в гостиной кое-какая мебель имеется.

Цена объекта — $34 500 в эквиваленте.

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