закрыть
12 января 2023, четверг, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военный эксперт: Польша и Великобритания пересекают «красную линию»

3
  • 12.01.2023, 11:49
  • 6,118
Военный эксперт: Польша и Великобритания пересекают «красную линию»

ВСУ в ближайшее время могут получить западные танки.

Как писал сайт Charter97.org, Польша и Британии заявили о готовности к поставке танков ВСУ.

Как рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире «Эспрессо», поставка танков Leopard и Challenger станет преодолением красной линии в предоставлении Украине тяжелого оружия.

По его словам, Украине нужны современные танки для увеличения наступательных возможностей. Сергей Згурец отметил, что встреча во Львове президентов Украины, Польши и Литвы интересна тем, что польский президент заявил о готовности передать роту Leopard, которых в Европе около 2 тыс. Также предоставить танки согласились Швеция, Финляндия, Испания и Германия. В общей сложности это 1,2 тыс. танков, значительное количество которых могут поставить Украине даже без ущерба для обороноспособности этих государств.

«Я думаю, что решение о передаче Leopard в более масштабном формате примут на встрече министров обороны «Рамштайн». А первая передача танков из Польши и Challenger из Британии, которые очень хороши, будет преодолением красной линии, которая так долго существовала в поставках тяжелых вооружений Украине. Я думаю, это как раз тот период, когда лед трогается и в дополнение к БМП мы начнем получать эти мощные западные машины, которые класса Mercedes на поле боя по сравнению с другими образцами советской военной техники, которую мы раньше использовали», — подчеркнул Сергей Згурец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три варианта будущего России
Три варианта будущего России Валерий Пекар
В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин
Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип