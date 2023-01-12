Военный эксперт: Польша и Великобритания пересекают «красную линию»3
- 12.01.2023, 11:49
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ВСУ в ближайшее время могут получить западные танки.
Как писал сайт Charter97.org, Польша и Британии заявили о готовности к поставке танков ВСУ.
Как рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире «Эспрессо», поставка танков Leopard и Challenger станет преодолением красной линии в предоставлении Украине тяжелого оружия.
По его словам, Украине нужны современные танки для увеличения наступательных возможностей. Сергей Згурец отметил, что встреча во Львове президентов Украины, Польши и Литвы интересна тем, что польский президент заявил о готовности передать роту Leopard, которых в Европе около 2 тыс. Также предоставить танки согласились Швеция, Финляндия, Испания и Германия. В общей сложности это 1,2 тыс. танков, значительное количество которых могут поставить Украине даже без ущерба для обороноспособности этих государств.
«Я думаю, что решение о передаче Leopard в более масштабном формате примут на встрече министров обороны «Рамштайн». А первая передача танков из Польши и Challenger из Британии, которые очень хороши, будет преодолением красной линии, которая так долго существовала в поставках тяжелых вооружений Украине. Я думаю, это как раз тот период, когда лед трогается и в дополнение к БМП мы начнем получать эти мощные западные машины, которые класса Mercedes на поле боя по сравнению с другими образцами советской военной техники, которую мы раньше использовали», — подчеркнул Сергей Згурец.