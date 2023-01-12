Видеофакт: Оккупант умирает от холода на украинской земле 26 12.01.2023, 11:50

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Беспилотник показал последние часы жизни брошенного своими товарищами российского «мобика».

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы последние часы жизни заброшенного в поле российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, захватчик умирает от переохлаждения. Предсмертные часы россиянина зафиксировал украинский беспилотник.

«Вот именно так выглядит брошенный на произвол судьбы российский мобик. Из коптера видно, что он просто замерзает насмерть. И все это ради амбиций бункерного деда, который в итоге подарит его родным очередной набор полотенец или торт», - пишет автор публикации в комментарии к видео.

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