В Украине ликвидирован «вагнеровец», забивший до смерти свою мать 10 12.01.2023, 12:05

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Российские власти назвали оккупанта «творческой натурой».

В российском Серове простились с 46-летним Сергеем Молодцовым, погибшим на войне против Украины. Мужчина вступил в ЧВК «Вагнера», когда отбывал срок в колонии. Его осудили за смерть убийства матери.

Об этом сообщает российское издание e1.ru.

В администрации города Серов называют Молодцова «творческой натурой» и «человеком, который любит жизнь».

В картотеке Серовского суда есть приговор, вынесенный Молодцову в марте 2017 года. В документе указано, что Сергей вместе со своей сожительницей жил у пожилой матери, чтобы ухаживать за ней. Он злоупотреблял алкоголем и однажды вечером, когда напился, забил мать до смерти.

Ударами он сломал матери челюсть, плечо, разбил лицо и голову. Из-за травм (учитывая хронические заболевания) пенсионерка скончалась. Свою вину на суде сын отрицал, утверждая, что женщина сама случайно упала.

Ранее Молодцов был судим по той же статье («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее неосторожность смерти потерпевшего») в Уссурийске. Его приговорили к девяти годам заключения, но отпустили условно-досрочно. Суд в Серове в 2017 году приговорил преступника к 11,5 годам колонии особого режима. Фактически Молодцов отсидел чуть больше пяти лет.

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