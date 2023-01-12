Лукашенко недоволен темпами поглощения Беларуси Россией 9 12.01.2023, 12:14

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Национальный предатель заявил, что «отстают российские партнеры».

Диктатор Лукашенко заявил, что недоволен выполнением уже подписанных документов об «интеграции Беларуси и России».

Об этом он заявил сегодня на встрече с чиновниками.

«Часть важных для нас идет с отставанием от согласованных графиков. Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват. Где-то и мы недорабатываем», — говорит Лукашенко.

Как писал сайт Charter97.org, 4 ноября 2021 года самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией. Всего их — 28.

На начало 2023 года полностью были реализованы только семь программ. Так и не реализованными остаются программы в сферах сельского хозяйства, транспорта, промышленности, энергетики.

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