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Лукашенко недоволен темпами поглощения Беларуси Россией

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  • 12.01.2023, 12:14
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Лукашенко недоволен темпами поглощения Беларуси Россией

Национальный предатель заявил, что «отстают российские партнеры».

Диктатор Лукашенко заявил, что недоволен выполнением уже подписанных документов об «интеграции Беларуси и России».

Об этом он заявил сегодня на встрече с чиновниками.

«Часть важных для нас идет с отставанием от согласованных графиков. Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват. Где-то и мы недорабатываем», — говорит Лукашенко. 

Как писал сайт Charter97.org, 4 ноября 2021 года самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией. Всего их — 28.

На начало 2023 года полностью были реализованы только семь программ. Так и не реализованными остаются программы  в сферах сельского хозяйства, транспорта, промышленности, энергетики. 

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