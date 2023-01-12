Экс-министр лесной промышленности осужден на 7,5 лет колонии 2 12.01.2023, 12:21

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Виталий Дрожжа

Приговор вынес Минский городской суд.

Бывшего министра лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа осужден на 7,5 лет колонии за взятку (ч. 3 статьи 430). Приговор вынес Минский городской суд.

Однако год колонии «скостили» по амнистии. Теперь Дрожжа будет отбывать в исправительной колонии усиленного режима 6,5 лет.

Виталий Дрожжа был назначен министром в апреле 2018 года. Освобожден с должности министра лесного хозяйства 5 мая «в связи с совершением проступка, несовместимого с пребыванием на государственной службе».

В апреле появилась информация о задержании Дрожжи. Официально ее не подтверждали.

Дрожжа родился в 1978 году. Начал карьеру обычным рабочим в Логойском лесхозе. В 2006 году работал главным инспектором отдела контрольно-ревизионной работы и государственного контроля за лесом Министерства лесного хозяйства Беларуси. С 2008 по 2013 год руководил Бобруйским лесхозом. С 2013 по 2018 год был гендиректором национального парка «Браславские озера».

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