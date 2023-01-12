«Мы против войны»: власти Чечни отказались лишать Меладзе звания народного артиста 12.01.2023, 12:26

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Валерий Меладзе

Кадыров пошел против Путина?

Известного певца Валерия Меладзе не будут лишать звания народного артиста Чечни за слова «Героям слава» в ответ на фразу «Слава Украине» в Дубае, сообщает «Подъем».

Примечательно, но в Министерстве культуры Чечни заявили, что артист имеет право выступать против войны. Это заявление пошло вразрез с тем, что Москва именует войну в Украине «спецоперацией».

Кроме того, известно, что Рамзан Кадыров правит Чечней сейчас единолично, расставив на ключевые должности только верных людей, и без его одобрения чеченский Минкульт просто так не высказался бы.

«Чеченская Республика выступает за целостность России, против международного терроризма, за стабильность, за политику руководства страны и пока такие моменты не задеты им. Чеченская Республика активное участие принимает в наведении конституционного порядка на территории Украины. Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии. Вопрос, лишать его звания народного артиста, пока не стоит», - указано в заявлении министерства.

Следовательно есть основания предполагать, что в этом вопросе, а возможно, и во многих других, Кадыров стал проводить свою линию наперекор Путину. Особенно интересно выглядят демарши Грозного на фоне последних кадровых перестановок в руководстве армии РФ.

В частности, повышен в должности генерал Лапин, которого Кадыров сурово раскритиковал после поражения российских войск в Харьковской области.

После того как на корпоративе в Дубае Меладзе произнес фразу «Героям слава», российские депутаты призвали лишить его гражданства России, госнаград и даже признать «иноагентом». Однако из Чечни поступила своеобразная «черная метка» для Москвы: отказались наказывать Меладзе и тут же признали «спецоперацию» войной.

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