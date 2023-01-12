«При первой возможности переводят свободные деньги в доллары» 1 12.01.2023, 12:29

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Белорусы массово скупают иностранную валюту.

В декабре белорусы стали чистыми покупателями иностранной валюты. По итогам года картина отличается, следует из данных Нацбанка.

В декабре физлица купили иностранной валюты в эквиваленте 1 млрд долларов, а продали почти 891 млн долларов. Компании купили иностранной валюты почти на 3 млрд долларов, а продали — на 2,6 млрд.

Несмотря на то, что с сентября физлица выступали чистыми покупателями валюты, в целом по итогам 2022 года белорусы активнее продавали иностранную валюту, чем покупали. За год было куплено 10,032 млрд долларов, а продано — 10,059 млрд. Компании на 1,327 млрд долларов больше купили валюты, чем продали.

В первом полугодии 2022 года население, наряду с нерезидентами, являлось важным поставщиком валюты на рынок. Однако с осени ситуация поменялась: белорусы стали скупать валюту, тем самым оказывая давление на курс рубля и ограничивая возможности Нацбанка пополнять ЗВР, отмечают эксперты «Кошта ўрада». В благоприятные месяцы Нацбанку удается поддерживать резервы, скупая излишки предложения валюты. Кроме того, приток валюты на рынок позволял курсу рубля оставаться стабильным.

Повышенный спрос на валюту со стороны населения, начавшийся осенью 2022 года, отражает степень доверия людей к рублю, считают эксперты «Кошта ўрада». Белорусы все так же при первой возможности переводят свободные деньги в доллары — сейчас это происходит благодаря необоснованному росту номинальных заработных плат, отмечают аналитики.

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