Данилов: Россия пойдет ва-банк 8 12.01.2023, 12:34

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Алексей Данилов

В Кремле уже готовятся к «определенным событиям» на 24 февраля.

Россия в ближайшие месяцы будет идти ва-банк, поскольку растягивать войну на долго Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране. На данный момент в Кремле уже «готовятся к определенным событиям», хотят отчитаться о хотя бы каких-нибудь успехах за год войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

«Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже в ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России», - сказал он.

При этом по словам Данилова, в Кремле уже «готовятся к определенным событиям», поскольку «любят даты».

«24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов», - предположил он.

Ранее Данилов предупреждал, что на пути к победе у украинцев остался «самый тяжелый отрезок». Теперь нужно окончательно освободить все территории Украины и главное - наказать РФ за преступления.

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