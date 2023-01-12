Ученые: Зеленый чай может замедлять старение 4 12.01.2023, 12:38

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В исследование приняли участие 1952 человека.

Ученые из Университета Кунмин (Южная Корея) выяснили, что употребление зеленого чая связано с большей длиной теломер, укорачивание которых происходит при старении. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

В исследование приняли участие 1952 человека. Им было проведено всестороннее медицинское обследование, а также они ответили на вопросы анкеты о питании и образе жизни. Длину их теломер оценивали в лейкоцитах — клетках иммунной системы человека.

Участники с самыми короткими теломерами были в основном мужчинами, курили и употребляли меньше зеленого чая, чем другие пациенты. В целом ученые продемонстрировали, что употребление зеленого чая связано с более длинными теломерами среди пациентов младше 65 лет.

Данные ученых могут означать, что употребление зеленого чая способно замедлить биологическое старение. Но для подтверждения таких выводов необходимы дальнейшие исследования с привлечением участников разных национальностей и возрастов.

Исследования показали, что теломеры — концевые участки хромосом — играют важную роль в защите концов хромосом человека от слияния и деградации. Деление клеток вызывает укорочение теломер, из-за чего клетка рискует остаться без защиты. Недавние исследования показали, что длина теломер в лейкоцитах может служить маркером биологического старения и связана с гипертонией, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, деменцией и сахарным диабетом.

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