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Видеофакт: Под Бахмутом украинский десантник вытащил раненого из-под носа россиян

  • 12.01.2023, 12:48
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Видеофакт: Под Бахмутом украинский десантник вытащил раненого из-под носа россиян

Командир с позывным «Якудза» сделал это под сильным огнем противника.

Украинский десантник вытянул раненого побратима фактически из-под носа оккупантов. Помощь ему он оказывал при сильном обстреле.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Так, недавно в районе Бахмута во время штурма вражеских позиций ранило офицера 71-й отдельной егерской бригады ДШИ ВС Украины.

«Воин с позывным «Якудза» под бешеным огнем противника оказал ему помощь и самостоятельно вытащил его из-под обстрела в безопасную зону", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что «Якудза» - опытный командир группы, раненых извлекает из поля боя не впервые.

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