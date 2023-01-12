Видеофакт: Под Бахмутом украинский десантник вытащил раненого из-под носа россиян
- 12.01.2023, 12:48
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Командир с позывным «Якудза» сделал это под сильным огнем противника.
Украинский десантник вытянул раненого побратима фактически из-под носа оккупантов. Помощь ему он оказывал при сильном обстреле.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.
Так, недавно в районе Бахмута во время штурма вражеских позиций ранило офицера 71-й отдельной егерской бригады ДШИ ВС Украины.
«Воин с позывным «Якудза» под бешеным огнем противника оказал ему помощь и самостоятельно вытащил его из-под обстрела в безопасную зону", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что «Якудза» - опытный командир группы, раненых извлекает из поля боя не впервые.