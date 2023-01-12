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ВСУ остановили продвижение врага в Соледаре

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  • 12.01.2023, 13:04
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ВСУ остановили продвижение врага в Соледаре

Украина подтянула дополнительные силы в осажденный город.

Украинские военные остановили продвижение российских оккупантов в Соледаре Донецкой области, сообщает израильский военный эксперт Игаль Левин со ссылкой на сообщение 10-й ОГШБр ВСУ.

В Соледаре по-прежнему идут тяжелые бои, часть города под контролем российских военных и наемников-«вагнеровцев», однако украинские силовики эффективно обезвреживают врага.

«Минометчики 10-й горно-штурмовой бригады подключились к уничтожению российских наемников под Соледаром и сообщают, что продвижение врага в городе остановлено», - пишет Левин.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что украинский боец с позывным «Мадяр» выложил видео: ВСУ в Соледаре обезвреживают оккупантов, как в тире.

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