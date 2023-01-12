В Беларусь снова летит Лавров

В Беларусь снова летит Лавров5
- 12.01.2023, 13:01
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Предыдущий раз глава МИД РФ посещал нашу страну 19 декабря.
Глава МИД РФ Сергей Лавров снова прилетит в Беларусь. Как сообщает БелТА, он посетит нашу страну 19 января.
В Беларуси Лавров поучаствует в ежегодном совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России.
Сообщается, что будет рассматриваться сотрудничество в «области внешнеполитического планирования и координация белорусского-российских действия по отношению к Евросоюзу, НАТО и Совету Европы».
Как писал сайт Charter97.org, последний раз глава МИД РФ посещал Беларусь 19 декабря.