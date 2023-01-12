закрыть
12 января 2023, четверг, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь снова летит Лавров

5
  • 12.01.2023, 13:01
  • 1,928
В Беларусь снова летит Лавров
Сергей Лавров

Предыдущий раз глава МИД РФ посещал нашу страну 19 декабря.

Глава МИД РФ Сергей Лавров снова прилетит в Беларусь. Как сообщает БелТА, он посетит нашу страну 19 января.

В Беларуси Лавров поучаствует в ежегодном совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России.

Сообщается, что будет рассматриваться сотрудничество в «области внешнеполитического планирования и координация белорусского-российских действия по отношению к Евросоюзу, НАТО и Совету Европы».

Как писал сайт Charter97.org, последний раз глава МИД РФ посещал Беларусь 19 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три варианта будущего России
Три варианта будущего России Валерий Пекар
В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин
Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип