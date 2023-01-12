В Беларусь снова летит Лавров 5 12.01.2023, 13:01

1,928

Сергей Лавров

Предыдущий раз глава МИД РФ посещал нашу страну 19 декабря.

Глава МИД РФ Сергей Лавров снова прилетит в Беларусь. Как сообщает БелТА, он посетит нашу страну 19 января.

В Беларуси Лавров поучаствует в ежегодном совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России.

Сообщается, что будет рассматриваться сотрудничество в «области внешнеполитического планирования и координация белорусского-российских действия по отношению к Евросоюзу, НАТО и Совету Европы».

Как писал сайт Charter97.org, последний раз глава МИД РФ посещал Беларусь 19 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».