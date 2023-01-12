Украинский Генштаб: Угроза ракетных и дроновых ударов из Беларуси растет 12.01.2023, 13:11

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Названа главная причина.

Угроза нанесения врагом ракетных и дроновых ударов из Беларуси растет. Причиной тому является активность российской авиации на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

Он напомнил, что на прошлой неделе на белорусский аэродром «Мачулищи» было перебазировано не менее 10 вертолетов типа Ми-8 и Ми-24.

«Также ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на белорусские аэродромы. Не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси дальней авиации страны-агрессора. С учетом указанного возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применение дронов-камикадзе по территории нашего государства из воздушного пространства Беларуси», - предупредил Громов.

Как сообщал сайт Charter97.org, на территории Беларуси продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск.

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