Под Херсоном ВСУ утопили еще один русский военный корабль 12.01.2023, 13:28

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Судно перевозило ДРГ врага, действовавшую в дельте Днепра.

Российский военный катер был подбит в плавнях под Херсоном – предположительно во время ведения разведывательной операции или попытки десантироваться на правый берег Днепра.

О новом «пополнении подводного флота» оккупантов в Херсонской области сообщил утром 12 января канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны юга.

Канал подтвердил свою информацию соответствующей фотографией с места уничтожения вражеской ДРГ.

Судя по всему, речь идет о небольшом военном катере, который был подбит на рассвете у берега под Херсоном. Растительность на побережье позволяет предположить, что речь идет об одном из островов в дельте Днепра. От удара вражеское судно загорелось и частично пошло ко дну.

Российские ДРГ на лодках неоднократно фиксировались в плавнях в проливах Днепра и на реках Конка и Чайка между Херсоном, Олешками и Голой Пристанью.

photos claiming to show Russian mobiks conducting river patrols in the swamps south of Kherson pic.twitter.com/WTqdPudpVh — tom (@tom_bullock_) January 1, 2023

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