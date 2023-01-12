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В Минске задержали высокопоставленного следователя

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  • 12.01.2023, 13:35
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В Минске задержали высокопоставленного следователя
Дмитрий Далинник

Он возглавлял следственную группу по «делу TUT.BY».

В Минске задержали начальника управления по расследованию преступлений в финансово-кредитной сфере центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Дмитрия Далинника. Он возглавлял следственную группу по «делу TUT.BY». Об этом «Зеркалу» сообщили два не связанных друг с другом источника.

По информации одного из источников, задержание произошло еще в ноябре прошлого года. Задержали высокопоставленного следователя за взятку — называлась сумма в 500 тысяч долларов. Источник также сообщил, что помимо Далинника были задержаны несколько должностных лиц из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. С этим ведомством Далинник сотрудничал по долгу службы — все крупные «финансовые дела» передавались из ДФР КГК именно в управление по расследованию преступлений в финансово-кредитной сфере центрального аппарата СК.

По данным, полученным от другого информатора, Дмитрий Далинник был задержан за получение взятки в размере 20 тысяч долларов.

«Его задержали в день его рождения — 11 ноября. Насколько мне известно, взяли кого-то еще из ДФР», — сообщил он.

По неподтвержденной информации, он находится в СИЗО КГБ.

Журналисты попытались связаться с Дмитрием Далинником. Его мобильный телефон не отвечает. На одном из городских номеров, указанных, как его рабочий, узнав, что журналисты хотят поговорить с Дмитрием Далинником, сообщили, что «Дмитрий Александрович болеет».

«Вряд ли у вас получится с ним связаться», — сообщили на другом.

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