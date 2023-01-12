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Российский молотобоец Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012

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  • 12.01.2023, 13:40
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Российский молотобоец Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Сергей Литвинов

За свою карьеру он также представлял и сборную Беларуси.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в метании молота в составе сборной России Сергей Литвинов признался, что употреблял допинг при подготовке к Олимпийским играм-2012, сообщает pressball.by.

«В 2012 году с конца апреля по конец мая я принимал туринабол и оксандролон (анаболические стероиды). До их употребления я бросал на 79 м, допинг помог мне улучшить результаты на 2 м. Молот летел дальше без хорошего ощущения или хорошей техники. Тогда я чувствовал, что это неправильно. Я потерял все свои технические ощущения, с которыми раньше так усердно работал, а молот все еще летел далеко», — написал Литвинов в своих соцсетях.

«Я не попал в олимпийскую сборную в 2012 году, потому что сделал три штрафные попытки в квалификационный день чемпионата России. После этого я ничего не употреблял, потому что понял, что это не тот вид спорта, который мне нравится», — отметил легкоатлет.

Литвинов добавил, что в то время на него оказывалось давление со стороны Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Но в конце концов это было мое решение и моя вина. Когда начался российский допинговый скандал, я изо всех сил старался улучшить ситуацию в своей стране, создавал антидопинговое сообщество и помогал таким следователям, как Хайо Зеппельт. В конце концов, я не признался в своих грехах. Последние месяцы я передавал все подробности моего дела в AIU (Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике). Хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом», — добавил он.

36-летний Литвинов является сыном и подопечным олимпийского чемпиона в составе сборной СССР и бывшего рекордсмена мира в метании молота Сергея Литвинова.

За свою карьеру Литвинов-младший представлял сборные Беларуси, Германии и России. В составе российской команды он завоевал бронзовые медали Универсиады 2013 года и чемпионата Европы 2014 года. Также Литвинов является чемпионом Германии (2009) и чемпионом России (2013).

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