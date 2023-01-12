В Минске начали судить опального бизнесмена Юрия Чижа 6 12.01.2023, 13:43

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ЮРИЙ ЧИЖ

Дело рассматривает скандальный судья Валерий Есьман.

Утром 12 января в суде Центрального района Минска началось рассмотрение уголовного дела против попавшего в опалу известного белорусского бизнесмена Юрия Чижа, основателя группы компаний «Трайпл», который в прошлом считался главным кошельком Лукашенко. Подробности сообщает «Народная Воля».

Юрия Чижа обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем) и ч.4 ст. 209 (мошенничество). Ранее в обвинении также фигурировали статьи об уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении служебными полномочиями, однако по ним бизнесмен компенсировал ущерб и был помилован.

Сейчас Юрий Чиж, как выяснило издание, находится под подпиской о невыезде. Он прибыл к зданию суда задолго до начала процесса.

«Намерен идти до конца», — сказал Чиж журналисту.

Приехал в суд и бывший партнер Чижа — бизнесмен Владимир Япринцев. Он был вместе со своим адвокатом, а также другом, бизнесменом Николаем Чукисовым, бывшим менеджером компаний группы «Трайпл». Ранее оба обвиняли Чижа в хищении средств, и все трое судились между собой, Чиж был должен Чукисову и Япринцеву, с этим была связана часть обвинений против него, но он решил эту «старую историю», что позволило ему получить помилование.

Дело рассматривает скандальный судья Валерий Есьман, выносивший приговоры по сфабрикованным делам против политзаключенных.

Напомним, в марте 2016 года КГБ задержал приближенного к Александру Лукашенко бизнесмена, владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа. Его подозревали в неуплате налогов в особо крупном размере. Ведомство заявляло, что Чиж скрывал деньги через московскую фирму, а ущерб оценивали в 12 млн долларов. На тот момент он был одним из самых известных бизнесменов Беларуси и занимал 12 место в бизнес-рейтинге «Ежедневника».

Это было второе задержание бизнесмена, в первый раз силовики им заинтересовались в 2007 году по делу генерального директора «Белнефтехима» Боровского. О первом задержании практически ничего не сообщалось. Известно, что Юрия Чижа вскоре отпустили под подписку о невыезде. После второго ареста в 2016-м Чиж содержался в СИЗО КГБ, а в сентябре был переведен под домашний арест. По словам близких к нему людей, тогда бизнесмену дали шесть месяцев на возврат предъявленных необходимой суммы. Лукашенко заявлял, что Чижу насчитали «то ли 12, то ли 13 миллионов долларов» ущерба.

С этого дела началось крушение бизнес-империи Чижа. В тот год его компания зафиксировала около 20 млн долларов убытков. После «Трайпл» смог поправить свое экономическое положение, но бизнесмену пришлось избавиться от некоторых своих активов. Часть из них перешла его бизнес-партнеру и другому приближенному к Александру Лукашенко бизнесмену Алексею Алексину. В 2020 году «Трайпл» все же подал в суд заявление об экономической несостоятельности.

В марте 2021 года года появилась информация об очередном задержании Юрия Чижа. Это подтвердили его родственники, но никак не комментировал КГБ. Через три месяца его, по неподтвержденной информации, перевели под домашний арест. В сентябре 2022-го стало известно о его помиловании и освобождении.

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