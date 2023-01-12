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Видеофакт: Медики ВСУ героически прорываются к раненым в Соледаре под огнем оккупантов

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  • 12.01.2023, 13:56
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Видеофакт: Медики ВСУ героически прорываются к раненым в Соледаре под огнем оккупантов

Американский бронетранспортер М113 с врачами на большой скорости мчится по улицам города.

В соцсетях появилось видео героического прорыва военных медиков к раненым украинским бойцам в Соледаре Донецкой области, который продолжают штурмовать российские оккупанты.

Для этого они использовали американский бронетранспортер М113, на котором промчались на скорости по улицам, где сейчас идут ожесточенные бои между ВСУ и наемниками ЧВК Вагнера, пытающимся взять город под свой контроль.

Как видно на обнародованных кадрах, медики, рискуя собственными жизнями, сумели добраться к точке назначения и успешно провести эвакуацию, несмотря на обстрел со стороны захватчиков.

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