Видеофакт: Медики ВСУ героически прорываются к раненым в Соледаре под огнем оккупантов

Видеофакт: Медики ВСУ героически прорываются к раненым в Соледаре под огнем оккупантов5
- 12.01.2023, 13:56
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Американский бронетранспортер М113 с врачами на большой скорости мчится по улицам города.
В соцсетях появилось видео героического прорыва военных медиков к раненым украинским бойцам в Соледаре Донецкой области, который продолжают штурмовать российские оккупанты.
Для этого они использовали американский бронетранспортер М113, на котором промчались на скорости по улицам, где сейчас идут ожесточенные бои между ВСУ и наемниками ЧВК Вагнера, пытающимся взять город под свой контроль.
Как видно на обнародованных кадрах, медики, рискуя собственными жизнями, сумели добраться к точке назначения и успешно провести эвакуацию, несмотря на обстрел со стороны захватчиков.