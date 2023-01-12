В Беларуси за неправильный пост будут забирать квартиры? 5 12.01.2023, 13:52

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Юрист прокомментировал тайный закон об изъятии имущества.

16 января вступит в силу закон «Об изъятии имущества», по которому власти смогут забирать деньги, недвижимость и акции за «недружественные действия» в отношении РБ, вот только что будут считать таковыми, не прописано. «Немецкая волна» узнал у юриста и экономиста, чего ждать белорусам и иностранцам, у которых есть собственность в Беларуси.

Что прописано в законе?

Если законы о заочных судах и лишении гражданства по рождению власти хотя бы анонсировали, то закон об изъятии имущества был принят тайно - 6 января его опубликовали на сайте pravo.by, уже подписанный Александром Лукашенко.

В документе отмечено, что он принят с учетом «неотложного и эффективного реагирования» на угрозы национальным интересам государства в результате принятых санкций и направлен на обеспечение нацбезопасности, экономической стабильности, защиту прав и законных интересов белорусских граждан и компаний. Изъятие происходит «по мотивам общественной необходимости» - это формулировка из Конституции, где указаны случаи, когда право на частную собственность может ограничиваться.

Основание для изъятия имущества - совершение «недружественных действий» в отношении белорусских граждан или организаций, причем уличить могут как юридическое, так и физическое лицо независимо от гражданства или страны регистрации бизнеса. Что такое «недружественные действия», в законе не прописано. Есть список недружественных стран, утвержденный правительством, в него входят западные государства, которые ввели санкции против режима Лукашенко.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть 16 января, но еще полгода дается Совмину на приведение в норму правовых актов в связи с измениями. Госкомитет по имуществу будет подавать заявление в суд, где будет указано имущество, подлежащее изъятию. Рассматривать все дела будут только в экономическом суде Минска. Как следует из документа, уведомлением будет считаться анонс судебного заседания на сайте Верховного суда за 10 дней до начала процесса. Рассматривать дело смогут и в отсутствии потенациального «лишенца». Изъятые деньги со счетов перечислят в республиканский бюджет, а на недвижимость отменят госрегистрацию и выставят на торги. Судебные издержки в этом случае берет на себя государство.

Что такое «недружественные действия», непонятно

Юрист Юлия Леванчук считает, что закон, в первую очередь, расчитан на иностранных граждан, у которых в Беларуси есть собственность. «Это напоминает действия европейских государств, которые изымают виллы и яхты у российских олигархов, - говорит собеседница. - Чтобы изымать имущество у граждан Беларуси, и до того хватало правовых механизмов. По уголовным делам - в ходе заочного судебного разбирательство как исполнение причиненного государству ущерба».

По мнению специалиста, в законе много расплывчатых формулировок, поэтому как он будет трактоваться, станет понятно только на практике. «Что такое «недружественные действия»? Ни в этом, ни в других законах пояснения нет, - отмечает Леванчук. - Что значит «лица, которые находятся под контролем иностранного государства»? К ним будут причислять людей, у которых есть вид на жительство в другом государстве или достаточно шенгенской визы? Что будут считать «действиями, оказавшими влияние на иностранное государства», и как будут доказывать причинно-следственную связь? Допустим, человек написал пост в соцсетях с призывом ввести санкции, но вряд ли в резолюции Совета Европы есть ссылка на этот пост. Чем больше читаешь закон, тем больше вопросов».

В законе нет указания, за какой период будут рассматривать совершение «недружественных действий». По общему правилу, закон не имеет обратной силы, но в действующей правовой практике нельзя исключить, что и этот принцип будет нарушен.

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