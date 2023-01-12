Путин недоволен и идет ва-банк 3 Александр Мусиенко, «Главред»

12.01.2023, 13:45

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Замена Суровикина обнажила структурные проблемы внутри армии РФ.

Министерство обороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. При этом бывшего командующего Сергея Суровикина назначили его заместителем.

Такая смена кадров демонстрирует, что Суровикин, очевидно, не справился с теми задачами, которые перед ним ставились. Во-первых, он не сумел захватить Донецкую область до конца 2022 года. Во-вторых, не сумел удержать оборону Херсона, из-за чего российские войска были вынуждены отступать на левобережье Херсонщины. В-третьих, он не выполняет задачи ракетного террора, а очевидно, расчет российских войск строился на полнейшем блэкауте, который должен был уже состояться. Но этого не происходит, и тактика ракетного террора, несмотря на то, что россияне применяют большое количество ракет и дронов, в полной мере не срабатывает.

Это также показывает и то, что у России есть структурные проблемы внутри армии. Плюс частая смена командующих не доводит до добра, потому что как только командующий вникает в суть дел, продумывает и пытается реализовывать какие-то операции, его снимают с должности. Поэтому такая кадровая перестановка играет нам на пользу.

Кроме того, эта смена связана с тем, что Путин решил идти ва-банк. Когда начальник Генштаба РФ будет командовать всеми войсками, это будет означать, что вся армия будет работать на войну с Украиной.

Фактически это будет означать тотальную войну с риском объявления всеобщей мобилизации и перекрытием границ. Мы слышим сейчас, что Запад все больше поддерживает Украину и фактически объявляет о создании альянса. В частности, президент Польши Анджей Дуда во Львове фактически заявил, что танки Leopard нам передает именно международный альянс. А это значит, что Россия готовит, как она считает, ответ, который, конечно, может назвать полноценной войной и говорить о том, что, мол, НАТО воюет против РФ и россиянам нужно мобилизоваться. Поэтому в Кремле продолжат концентрироваться на том, что и раньше – продолжение ракетного террора, введение большего количества мобилизованных к боевым действиям, а также подготовки ударных группировок среди мобилизованных для использования их в наступательных действиях против украинских войск весной.

Но, конечно, для украинской армии задачи неизменны - нам нужно накапливать силы для контрнаступления и отражать атаки врага. Русские, кем бы ни был их командующий войсками, развернуть свои планы на 180 градусов не могут. К тому же, надо понимать, что Герасимов – офицер танковых войск, а танков в России сейчас не так много. Поэтому россияне, наверное, что-то будут думать и по этому поводу. Что именно - увидим в ближайшее время.

Ввиду этого, риски повторного наступления РФ сохраняются. Под угрозой может оказаться северо-восток, поскольку может попытаться осуществить наступление из Белогородской и Курской областей, из оккупированной Россией части Запорожчины, а также с Востока, где сейчас продолжаются активные боевые действия. Плюс никто не снимает со счетов наступления из Беларуси. Но все возможные пути наступления просчитываются украинскими силами обороны, которые готовятся дать отпор таким попыткам оккупантов. Не говоря уже о том, что ВСУ будут пытаться опередить врага и осуществить контрнаступление первыми.

Александр Мусиенко, «Главред»

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