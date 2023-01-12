В Великой Китайской стене нашли более 130 потайных дверей 1 12.01.2023, 14:00

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Ученые выяснили их предназначение.

Великая Китайская стена — не только один из самых привлекательных туристических объектов Азии, но и, наверное, самый малоизученный археологический объект из тех, что известны на протяжении веков. Дело в том, что сама мысль о сохранении этой монументальной оборонительной системы пришла в голову только соратникам Дэн Сяопина в 1984 году — до того она просто разрушалась, пишет Naked Science.

Сейчас в КНР работает исследовательская группа, изучающая Великую стену: в частности, они сравнивают известные по источникам данные с тем, что можно увидеть на месте. Одним из самых загадочных вопросов было существование тайных, хорошо замаскированных проходов сквозь стену.

Письменные источники сообщали, что эти тайные ходы служили для прохода разведчиков, а некоторые выступали каналами для связи между внутренними и внешними частями Великой стены или для торговли в древние времена.

Китайские археологи долгое время проводили съемки поверхности стены с помощью аппаратуры с высоким разрешением. В результате они нашли несколько участков, которые предварительно сочли местами таких проходов.

Чжан Юкун, профессор Тяньцзиньского университета и руководитель исследовательской группы, отметил, что, согласно некоторым официальным документам времен династии Мин (1368-1644 годы), кочевым племенам разрешали использовать такие тайные ворота для выпаса скота между северо-западной китайской провинцией Цинхай и Хэтао, регионом с обильными запасами воды и травы в то время. Некоторые ворота были достаточно велики, чтобы пропускать одновременно двух лошадей на встречных направлениях.

На основе анализа снимков археологи выбрали места для полевых работ. Некоторые предполагаемые из них уже первоначально обследовали. Стало понятно, как эти ворота и двери смогли сделать потайными: они спроектированы таким образом, что хорошо сочетаются с рельефом местности.

Работа по поиску тайных проходов осложняется тем, что очень сложно говорить о Великой стене как о единой структуре. Это связано с историей ее возведения. Первые участки оборонительных сооружений построили в III веке до нашей эры, в период Сражающихся царств (475-221 годы до нашей эры). Причем эти стены возводили вокруг себя сразу четыре царства — Цинь, Вэй, Янь и Чжао. Строили, скажем прямо, из глины и палок.

И только при Цинь Шихуанди, первом императоре первого централизованного китайского государства и основателе династии Цинь, эти участки объединили в общую защитную систему. Империя Цинь нуждалась в защите от набегов кочевников с севера, поэтому стену расширяли и укрепляли. При строительстве уже использовали каменные плиты.

Некоторые историки считают, что именно строительство Великой стены стало причиной падения империи Цинь: слишком много сил было брошено на этот затянувшийся проект. Даже если они правы, последующие правители Китая так не считали и продолжали строить, перестраивать и укреплять стену вплоть до династии Мин (XIV-XVII века нашей эры).

В результате вышло нечто странное: на сегодня Великая стена представляет собой огромный комплекс оборонительных сооружений, но не единую линию. В некоторых местах к этой системе обороны относят вообще отдельно стоящие башни. Самый протяженный непрерывный участок защищает Пекин. Общая длина всех ответвлений стены — чуть больше 21 тысячи километров. Без ответвлений длина ее — 8850 километров, но в это число включены рвы и берега рек (как природные защитные линии), а равно и повороты линии.

Иными словами, сама история возведения Великой стены готовит исследователей к тому, что и письменные источники будут сообщать противоречивые сведения, и методы сокрытия потайных проходов в разные эпохи будут сильно различаться.

Кроме тайных дверей, через которые можно попасть по другую сторону стены, археологи обнаружили еще и, скажем так, фальшивые стены. В стене сделан проход, открытый со стороны обороняющихся. А выход на сторону врага замаскирован кирпичами. Нападавшим практически невозможно определить расположение выхода снаружи, но когда они атакуют близлежащий главный проход, обороняющиеся солдаты могут сломать ворота изнутри, как яичную скорлупу, и провести внезапную атаку.

Такие выходы упоминаются в документах, относящихся к периодам правления династий Тан (618-907 годы), Сун (960-1279 годы), Мин (1368-1644 годы) и Цин (1644-1911 годы). Однако никогда ранее исследователи не находили никаких вещественных доказательств существования подобных замаскированных ворот.

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