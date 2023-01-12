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Путин поддержал идею повышения призывного возраста в РФ

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  • 12.01.2023, 14:08
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Путин поддержал идею повышения призывного возраста в РФ

Призывной возраст могут повысить до 30 лет.

Путин поддержал идею повышения призывного возраста в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Подробности не сообщаются. Песков заявил, что за разъяснениями нужно обращаться в Минобороны РФ.

21 декебря 2022 года повышение призывного возраста анонсировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Позднее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что мужчин до 30 лет могут вызвать в военкоматы уже в весенний призыв 2023 года.

Ранее сайт Charter97.org приводил мнение украинского эксперта Олега Жданова, что в российскую армию будут брать 17-летних.

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