«Государство каждый месяц выплачивает 140 евро на ребенка до его 16-летия» 2 12.01.2023, 14:16

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Белорусы переехали в Ирландию и рассказали, как им живется.

Побывать в Ирландии стоит хотя бы раз в жизни ради неповторимой природы и интересных традиций. Но мигрантов со всего мира остров манит далеко не пейзажами, а высокими зарплатами. Ирландия уже несколько лет не покидает топ-20 стран с высоким уровнем жизни. Еще в конце прошлого века «зеленый» остров был одним из беднейших государств в Европе. На столь высокий уровень его подняла в том числе IT-отрасль. Недаром Дублин называют европейской Кремниевой долиной. Наши герои уже несколько лет осваивают столицу Ирландии и даже родили здесь дочь. При этом никто из супругов не является айтишником, а изначально оба даже не знали языка. Более того, семью пока обеспечивает только муж, пишет realt.by.

Ольга и Женя познакомились в Гродно. Девушка осталась в городе после обучения, хотя сама родом из агрогородка Пархимовцы в Гродненской области. Еще до знакомства с Ольгой парень планировал переезжать в Ирландию. До этого туда по работе перебрались его мама, а после и сестра. Попасть на остров белорусу без приглашения на работу совсем непросто, поэтому Женя подошел к вопросу иначе — сменил гражданство на литовское. А для граждан ЕС визовая политика Ирландии ничем не отличается от Шенгенской зоны. Сперва на «изумрудный» остров перебрался Женя, а потом переехала и сама Ольга.

— Когда мы поженились, Женя уже сменил гражданство, что упростило мне задачу с получением визы на воссоединение семьи. Нам нужно было доказать, что наш брак не фиктивный. Мы делали выписку звонков, писали историю наших отношений, высылали общие фотографии, в том числе из совместного путешествия — это отдельный пункт в перечне. Также предоставляли документы с работы мужа, доказывая этим, что он может меня обеспечить, — рассказывает Ольга.

За помощью молодые люди обращались в минское агентство. Процесс рассмотрения документов затянулся из-за коронавируса и карантина на острове. Девушка получила визу только через полгода.

— Мне дали визу на три месяца и уже ВНЖ я получила в Ирландии.

Ольга прилетела на остров будучи беременной. Рожала девушка в Дублине, но у дочери только два гражданства: белорусское и литовское. Чтобы новорожденный ребенок получил ирландское гражданство, родителям нужно прожить в стране как минимум 3 года. Вообще для того, чтобы обзавестись здешним паспортом, нужно прожить в стране 5 лет. Срок может увеличиться, если есть выезды за границу. Кстати, Ирландия не требует отказа от имеющегося гражданства.

— Когда делала ВНЖ, удивило, что паспорт можно отправить почтой в отдел миграции. Тебе его потом обратно таким же способом возвращают. Не могу представить, чтобы я решилась на такое в Беларуси, — делится девушка. — Такая же ситуация сейчас с правами. Здесь нужно переучиваться из-за левостороннего движения. И чтобы меньше проходить уроков, нужно предоставить от белорусского ГАИ справку об обучении. Все документы вместе с правами я отправляла местным органам в Ирландии в конверте.

Значительно отличается в стране и медицина. В основном на острове все делают страховки. В среднем она обходится в 3 тысячи евро на человека в год. На момент родов ее у Оли не было, но девушка рожала бесплатно, так как муж — гражданин ЕС.

— Ирландия не пользуется популярностью среди будущих мам. Роды здесь — дорогое удовольствие, да и гражданство сразу ребенку не дают, как в Аргентине, например. Я заметила, что тут врачи не гоняют беременных по больницам так часто. Нужно было приходить показываться раз в полтора месяца. А из больницы меня выписали с ребенком уже через день. Никакой диеты для будущих мам тут тоже нет. В госпитале вообще ела, как в ресторане: в прямом смысле приносили меню.

По словам героев, в Ирландии такая система приема врачей: за каждой семьей закреплен доктор. Сперва вы обращаетесь к нему, а он уже направляет к узким специалистам. Записаться к определенному врачу самостоятельно нельзя. В целом, уровнем медицины молодая семья не очень довольна. Говорят, что по возможности, мигранты летят лечиться к себе на родину, если с этим там все в порядке. И дело даже не в деньгах, хоть визит к семейному врачу с консультацией в 10 минут стоит 60 евро, анализы — 50 евро.

— Есть возможность пользоваться и бесплатной медициной. У нас в семье пока сейчас работает только один муж и его доходов, по расчетам государства, недостаточно. Иногда пользуемся этой медицинской картой. Она покрывает визиты к семейному врачу или визиты к другим специалистам. Ребенка тоже проверяют не так часто, как в Беларуси. Насморк здесь — не повод обращаться к врачу. Но при этом, если ребенок рождается недоношенным, в Ирландии работает хорошая система выхаживания, — делится девушка. — Когда приезжали в Беларусь, на всякий случай водили малышку к нашим специалистам.

Государство каждый месяц выплачивает 140 евро на ребенка до его 16-летия. За детский сад же придется выложить в среднем полторы тысячи в месяц. Есть сады, которые принимают и малышей шести месяцев, так как декретный отпуск в Ирландии длится полгода. Существуют и государственные программы с бесплатными садами для детей определенного возраста. Правда там за детьми смотрят лишь три часа. Обучение в школах — бесплатное без системы оценивания. Об успеваемости чада родители узнают на собраниях.

Белорусы снимают квартиру-студию и, как оказалось, не в самом благоприятном районе Дублина. С коммунальными платежами выходит около 1350 евро в месяц. Сейчас такие цены — роскошь, так как в этом году в Ирландию прилетело много украинцев.

— Подруга снимает двушку — белорусскую трешку — за 2300 евро. К этой сумме еще нужно добавить коммунальные платежи — 300 евро. Найти жилье в этом году стало сложнее, да и цены выросли. Люди ищут комнаты, которые сдают за 900 евро, — обрисовывает картину Ольга. — Вообще в Ирландии выгодно покупать свое жилье, так как взносы по кредиту по сути будут такими же, как и ежемесячная оплата аренды квартиры. В основном тут строят таунхаусы. Современный район многоэтажек примерно в 7 этажей сейчас возводят у моря, но цены там очень высокие. За все время не видела, чтобы здесь сносили старые здания. Новостройки скорее расширяют город. Нормальный таунхаус можно купить за 250−350 тысяч евро, однако, они все нуждаются в ремонте. В других городах страны жилье обойдется дешевле, но там есть проблемы с наличием рабочих мест.

В Ирландии дешевле отапливать квартиры и дома на газу. Предоставляют такие услуги и занимаются обслуживанием частные компании. Тариф на воду в зависимости от времени суток отличается: ночью дешевле всего.

В Ирландии почасовая заработная плата. Минимальная ставка — 11 евро в час. Евгений работает официантом в ресторане-отеле, а иногда подрабатывает в строительной сфере, укладывая плитку в квартирах и домах.

— Зарплату я получаю каждую неделю. Честно, такой подход очень удобный, ведь у тебя всегда есть деньги. Не нужно ждать месяц, чтобы позволить себе что-то. Главное — есть мотивация работать. Правда, по сравнению с нами, белорусами, ирландцы очень медлительные и ленивые.

Все выплаты поступают на счет с учетом налогов. Они же зависят от годового дохода. Например, если ты получаешь меньше 40 тысяч евро в год, на налоги уйдет 20% заработка.

— Иногда государство мне даже что-то возвращает из-за того, что я содержу еще жену и ребенка. В Ирландии также есть bank holidays — выходные дни, которые оплачиваются. Они не всегда праздничные. Название сохранилось с тех времен, когда такие выходные действовали только в банках. Позже к этому присоединились и предприятия. Те, кто в эти дни трудятся, получают по двойному тарифу, — комментирует Женя.

Большое преимущество «зеленой» страны в том, что здесь могут найти себе работу люди с ограниченными возможностями, в том числе с синдромом Дауна или аутизмом.

— Им платят столько же, сколько и мне. Возможно, государство даже доплачивает. Им находят работу, с которой они без труда могут справиться. И это очень круто развито в стране, — говорит мужчина.

Для ирландцев вполне нормально поздороваться с незнакомым человеком или подойти к ребенку, одарив его комплиментами.

— Один раз они так разбудили нашу дочь: полезли в коляску, хотели поиграть. Для нас, белорусов, такой проявление интереса кажется дикостью, но нужно просто принять, что они очень любят детей, — добавляет Ольга. — Забота проявляется и в том, что без разрешения родителей ребенка нельзя фотографировать даже на детском утреннике.

— Они — толерантный и простой народ. Чтобы вы понимали насколько все легко: я обслуживал свадьбу нетрадиционных меньшинств и вечеринку свингеров, — выделяет Женя. — Они не заморачиваются насчет одежды и внешнего вида друг друга. Минимализм проявляется и жилье. Здесь не увидишь таких дизайнерских ремонтов, как в белорусских квартирах. Местные покупают самую дешевую плитку и не парятся. Но при этом, живут не экономя — одним днем. В основном они тратят деньги в барах и на путешествия. Благо у них есть Ryanair: авиаперелет в Европу стоит как поход к врачу. Мы платили за билет до Вильнюса 50 евро.

Из-за такого подхода к жизни у ирландцев недвижимость не пользуется популярностью в качестве инвестиций.

— Сейчас из-за наплыва людей и большой инфляции это направление начало развиваться. В жилье вкладывают деньги, так как его мало, в Ирландии оно медленно возводится и не упадет в цене со временем. Но в целом тенденции нет, так как местные ни на что не копят, а просто живут.

Ребята признаются, что белорусский менталитет не позволяет им расслабиться и не откладывать деньги на будущее. И да, это получается делать с учетом стоимости аренды и того, что работает пока только один из супругов. По их словам, многие приезжают в Ирландию как раз, чтобы заработать.

— Мой коллега брал себе больше часов, поэтому получал надбавки. В итоге у него в неделю выходило около тысячи евро. В месяц он тратил по мелочи на еду, так как нас бесплатно кормили на работе, и на аренду комнаты. Поэтому чуть меньше 3 тысяч евро в месяц удавалось отложить.

Ребята не загадывают, останутся ли они в Ирландии навсегда или же вернутся когда-нибудь в Беларусь.

— Везде сейчас нестабильно. Но пока нам комфортно, мы будем на острове. Наша главная задача — решить вопрос с жильем, а дальше сможем себе позволить и путешествия три раз в год, — говорят супруги.

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