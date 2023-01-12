Видео из Бахмута: боец ВСУ подтвердила, что продвижение войск РФ остановлено 12.01.2023, 14:19

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Командир взвода с позывным «Ведьма» рассказала о ситуации в городе.

Продвижение оккупационных войск РФ в Донецкой области, в частности в районе Бахмута и Соледара, остановлено.

Эту информацию подтвердила украинская военнослужащая с позывным «Ведьма», командир взвода одного из подразделений ВСУ, сообщает ТГ-канал «Украина 365».

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что наступление оккупантов на Соледар было остановлено украинскими защитниками.

Теперь командир взвода ВСУ записала видео из Бахмута, в котором подтвердила эту информацию, добавив, что за эти 2 стратегически важных населенных пункта продолжаются бои и украинская армия успешно держит оборону.

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