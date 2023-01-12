Серия взрывов в Бердянске вызвала панику у российских военных 12.01.2023, 14:30

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Над городом беспорядочно кружат вертолеты оккупантов.

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) сообщают о нескольких сериях взрывов и звуках стрелкового оружия. К тому же, над городом кружат вертолеты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко отметил, что жители Мариуполя сообщали о «сверхбольшом» и беспорядочном движении вертолетов в сторону Запорожской области.

После этого в Бердянске начали сообщать о звуках взрывов и стрелкового оружия. Какая ситуация в городе точно неизвестно, российские оккупанты не сообщали ни о каких учениях. По предварительной информации, в Бердянске работает российская ПВО.

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