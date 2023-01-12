«Надела на себя шапку с противокражной клипсой и пошла на выход» 12.01.2023, 14:38

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Работники торговли рассказали, как вылавливают «забывчивых» покупателей.

«Люди воровали всегда, но сейчас народ стал более дерзкий и нахальный», — говорит Алина Григорьевна, которая около 30 лет работает в торговле. Работники этой отрасли рассказали «Зеркалу», что чаще всего похищают из торговых залов, как прячут товар, что говорят в свое оправдание, когда их задерживают.

«Надела на себя шапку с противокражной клипсой и пошла на выход»

В последние годы Никита (имена собеседников в тексте изменены) работает охранником в крупных магазинах Минска. Он и его коллеги в деловых костюмах, с гарнитурой в ухе ходят вдоль касс и по торговому залу и внимательно, но стараясь при этом оставаться незамеченными, наблюдают за покупателями.

— Не каждый день мы задерживаем людей, которые не оплатили товар. Но бывают очень напряженные дни. Чаще всего наши «клиенты» — это подозрительные люди, похожие на наркозависимых, — говорит Никита.

Подозрение у охраны зачастую вызывают люди, которые одеты не по сезону, например, в теплый летний день в куртке, а также те, кто приходит за покупками с объемной сумкой.

— За такими людьми мы наблюдаем. Кстати, не всегда этот человек оказывается нарушителем, но в 80% случаев наше предположение оказывается верным.

Охранники также обращают внимание на посетителей, которые часто озираются по сторонам, смотрят, чтобы не попасть под видеокамеры.

Никита говорит, что для хищения, как правило, выбирают товар подороже: дорогое спиртное, красную рыбу, хорошую колбасу, конфеты Merci (упаковки компактные, их очень удобно прятать в сумку), бритвенные станки и кассеты Gillette, косметику и парфюмерию, одежду.

— Бутылку чаще всего запихивают сбоку, между брючным ремнем и телом, могут спрятать во внутренний карман куртки. Кто-то прячется и складывает товар в сумку. Причем кто-то заходит для этого за стеллаж или в тупик, а кто-то идет в примерочную (типа примерить одежду), а потом выходит, а бутылки в руках уже нет.

Бывает, люди вскрывают напитки или упаковки с продуктами прямо в магазине, они употребляют их, а потом ставят обратно на полку, едят весовой товар — сухофрукты, орехи. Иногда дети пытаются вынести без оплаты сладости или игрушки. А вот пожилые люди, по наблюдениям Никиты, действуют по-другому: с большой тележки на колесах они выгружают товар на транспортер у кассы, а часть упаковок оставляют — «забыли».

— В таких ситуациях коллеги, которые работают на зале, передают информацию тем, кто работает на прикассовой линии. Как только покупатель выходит, к нему подходит охранник и уточняет, не забыл ли человек что-то оплатить.

Никита говорит, что чаще всего «наркоманы» отдают все сами, но бывало, что убегали и их приходилось ловить по ТЦ. «Забывчивые» и те, кто поел продукты на зале, чаще всего платят за товар. Когда попадаются дети, то охране приходится разбираться с ними через родителей и милиционера ИДН (инспекции по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.).

— Абсурдные случаи бывают. Помню, женщина надела на себя шапку с противокражной клипсой и пошла на выход. Рамка запищала, женщину мы остановили. А один случай очень сильно запомнился: мужчина лет 45 в примерочную зашел с шоколадкой и небольшой бутылкой коньяка. Очень долго там находился, а вышел уж без продуктов — употребил. Мы его на кассе задержали, а он начал руками махать, уходил, ругался. Завели его в комнату с трудом, там он нас оскорблял, а потом еще взял и закурил. К счастью, такие происшествия бывают редко.

По словам Никиты, чаще всего выносят товара на сумму 100−120 рублей. Но наш собеседник однажды задержал мужчину, который пытался унести продуктов на 560 рублей.

«Несут похищенный товар на рынок и толкают его в ларьки за полцены»

Андрей долгое время работал директором розничного сетевого магазина. Мужчина говорит, что их посетители выносили товар без оплаты почти каждый день. По его словам, воруют в том числе алкоголь, шоколад, кофе, красную рыбу, икру. Для того чтобы вынести продукты через рамки-пищалки, люди идут на определенные хитрости (рассказывать об этих способах мы не будем).

Бывший директор рассказал, что пойманные на воровстве люди иногда начинают имитировать приступ эпилепсии или жалуются на сильные боли, просят вызвать скорую помощь. По сведениям собеседника, если же своровавшего товар все же забирают в милицию, то он получает небольшой штраф.

Андрей помнит мужчину, который заходил к ним в торговый зал и пытался совершить хищение на протяжении нескольких дней подряд.

— Попадаются старики, которые крадут сыры, колбасы, но милиция их особо не трогает, максимум — беседа в отделении.

Андрей говорит, что охранники магазина отслеживают воришек по видеокамерам. Была ситуация, когда группа людей за день вынесла из магазина товаров на 700 рублей. На видео были видны их лица, видно, что они делают, но вот привлечь их к ответственности не получилось.

— Сотрудники милиции не хотят заниматься ворами по видео — им сложно оценить ущерб. Они занимаются делами лишь по факту. Говорили нам, мол, ловите воров в магазине, нажимайте тревожную кнопку, тогда будем принимать меры.

«Пытаются схватить все, что плохо лежит и забегают за прилавок»

Алина Григорьевна около 30 лет работает в торговле, в том числе была и на руководящих должностях. Сейчас она пенсионерка, но продолжает работать продавцом в небольшом продуктовом магазине, где товар реализуется через прилавок. Женщина говорит, что «люди воровали всегда», но сейчас «народ стал более дерзкий и нахальный».

— В старые времена я работала в большом (по тем меркам) универсаме самообслуживания. Посетители шли на разные уловки, чтобы что-то умыкнуть. Приходили пропитые мужики, которые могли украсть бутылку «чернила» или водки и что-тот закусить. Никаких приспособлений для воровства у них не было — раз, и положил товар в карман или рукав. Но были профессиональные воры, которые, например, вшивали под одежду огромные карманы в виде длинной трубы, — рассказала Алина Григорьевна.

Женщина помнит случай, как в универсам пришла покупательница «приличного вида», взяла корзину и пошла в торговый зал. Какую-то часть продуктов она складывала в корзинку, а часть запихивала в карманы и под одежду. Ее действия заметили сотрудники и сообщили об этом Алине Григорьевне (она тогда была материально ответственным лицом).

— В торговом зале мы ее не трогали, подождали, когда придет к выходу. На кассе она оплатила небольшие покупки и пошла к двери. Мы ее остановили и попросили пройти в кабинет. Она сразу начала кричать и возмущаться, мол, спешит, а мы ее задерживаем. Тогда времена были простые, наш грузчик цап ее за карман, сжал его так сильно, что оттуда потекла жидкость — это оказалась соленая селедка, расфасованная в мешок. Вызвали милицию, у женщины в шубе как раз оказались длинные карманы, в которые она напихала очень много продуктов.

Собеседница говорит, что сейчас некоторые посетители магазина пытаются схватить с прилавка «все, что плохо лежит». Например, со стола «могут забрать отрезанный кусок колбасы», когда продавец-кассир отвернулась или отошла, «особенно дерзкие» даже забегали за прилавок. По этой причине сотрудники перестали выставлять в зоне доступности покупателей товары, вместо них ставят пустые упаковки или наклеивают на картонку этикетки с составом продукта. Декорацию для украшения магазина («ее требует исполком») приклеивают на суперклей или фиксируют скотчем и веревкой.

«Перед Новым годом человек унес продуктов на 350 рублей»

Игорь занимается программным обеспечением кассового оборудования и работает в магазине крупной торговой сети. Парень рассказал, что у них установлены кассы самообслуживания: покупатель сам сканирует товар и оплачивает его картой. За этим участком как правило следят два сотрудника магазина. Но поток людей бывает такой большой, что контролеры не могут проследить за правильностью расчетов всех людей, а потому нередко покупатели уходят с неоплаченными покупками — кто-то нечаянно, а кто-то специально. Бывало, что первая категория покупателей замечала, что не полностью оплатила товар (или оплаты не было вообще), тогда люди звонили в инфоцентр магазина, извинялись и спрашивали, как можно внести недостающую сумму за покупку.

— Но много людей на кассах самообслуживания хитрят. Причем средний возраст таких людей лет до 35−40, грамотные, продвинутые, — говорит Игорь.

Самые типичные хитрости в зоне самообслуживания — пробить дорогой товар как дешевый. Например, вместо бутылки водки и бутылки дорого виски пробить две бутылки водки. В этом случае контролирующая весовая платформа, которая считывает массу товара после оплаты, не разберется, что за напиток туда поставили, главное, что совпадает вес.

А на некоторых кассах самообслуживания контролирующей весовой платформы нет, в этом случае покупатель может взять, например, пять глазированных сырков, а пробить один.

— Иногда при оплате товара в зоне самообслуживания подтверждения платежа можно ждать 30−40 секунд, после система иногда просит ввести пин-код. Люди не дожидаются завершения операции — приложил карту, взял пакет и пошел, а деньги не прошли. У нас перед Новым годом человек так унес продуктов на 350 рублей.

Игорь говорит, что ушли времена, когда ворующие товары вшивали дополнительные карманы для того, чтобы спрятать туда что-то, также уже нет «беременных» женщин с животом, заполненным упаковками с продуктами.

— Сейчас товар просто выносят, надеясь на то, что сотрудники магазина этого не заметят. А несколько раз были случаи, когда люди прятались за стеллажи, пили и ели неоплаченные продукты. Несколько раз это наблюдал на видеокамерах.

«В очках, с причесочкой. В деловой портфель положат товар и уйдут»

Маргарита занимает одну из руководящих должностей в магазине в спальном районе Минска. Девушка говорит, что люди, которые похищают у них товары, совершенно разного социального статуса.

— Есть местные, которые через день заходят. Есть и из других частей города, они периодически меняются, возможно, делят районы между собой. Зашел он к тебе, а потом увидишь тот же фейс в другом магазине. Магазины одного района между собой делятся информацией о таких людях, — рассказывала собеседница.

Есть посетители, которые внешне выглядят хорошо, а потому не сильно привлекают к себе внимание, с таких трудно распознать воров.

— Порядочные, в очках, с причесочкой. Красивенько себе в деловой портфель положат товар и уйдут. Но в основном с обычными пакетами приходят — накидали чего надо и пошли. Причем они хорошо считают, на какую сумму взять, чтобы под «уголовку» не попасть.

Маргарита вспомнила случай, который произошел минувшим летом. Женщина «меру не профильтровала» и набрала товара на сумму больше 10 БВ, а потому попала под уголовную статью. Милиция выяснила, что жила она в Каменной Горке, а магазины «чистила» совсем в другом конце города.

— Конечно, продавцы стараются отслеживать воров. Но в предпраздничные дни очень много работы, поэтому просто так ходить и смотреть по сторонам не будешь. А охранников в нашем магазине нет.

«Двое стали у кассы, а другой водку себе в штаны запихивал»

Тамара работала в магазинах разных торговых сетей — «Алми», «Доброном», «Санта», «Соседи», «Светофор», и везде находятся люди, которые уносят товар без оплаты.

— Пытаются спрятать в самые разные места на себе, запихнуть в карманы, иногда даже в интимные умудрялись засовывать. Снимали линейками клипсы антикражные. Этикетки противокражные отклеивали так, чтобы упаковка порвалась, а потом говорили, что они с этим товаром уже пришли, мол, видите, она уже открытая, — перечисляет методы выноса товаров из магазина Тамара.

Девушка говорит, что часто воровали всякую мелочевку мамы с колясками — подкладывали товар под детей, прятали малышам в куртки, складывали в корзину внизу коляски. Причем бывают покупатели, на которых никогда не подумаешь, что они воры. Такие могут быть хорошо одеты, вежливые, разговорчивые, а потом на выходе оказывается, что под шубой товара на 200−300 рублей.

— А сколько едят и пьют прямо на зале! Как-то мужчина на кассу подошел, открыл бутылку дорого алкоголя, выпил больше половины залпом, поставил на кассовую ленту и сказал, мол, невкусно, я платить не буду. Охрана была, ловили его по всему магазину, до драки дело дошло. А некоторые еще придумывают, что в магазине их избили.

Но в практике Тамары бывали случаи и пострашнее.

— Работала в маленьком магазине. Пришли толпой мужчины, двое стали у кассы и пытались меня отвлечь, а другой водку себе в штаны запихивал. Я это увидела и вызвала милицию, закрыла двери в магазине, чтобы они не ушли. А они от злости начали бить все, что им под руки попадалось.

Тамара говорит, что порой воруют товары сами же сотрудники магазина, причем, чтобы вынести продукты, запихивают их даже в нижнее белье.

В результате в магазине во время переучета могут выявить большую недостачу, которая «вешается» на сотрудников. По словам девушки, иногда суммы превышают месячную зарплату, поэтому ее высчитывают частями по несколько месяцев. Это одна из основных причин, почему в магазинах большая текучка кадров.

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