Два по цене одного Денис Казанский

12.01.2023, 14:40

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Денис Казанский

ФОто: apostrophe.ua

На Урале с почестями похоронили погибшего наемника из ЧВК «Вагнер», который убил свою мать.

На Урале с почестями похоронили погибшего наемника из ЧВК «Вагнер», который убил свою мать. В России, чтобы искупить вину за убийство, нужно убить еще и кого-то в Украине. Тогда тебя простят и зауважают.

Это примерно как акция «два по цене одного» в супермаркете. Убить просто свою мать – невыгодно, за это посадят. А вот если еще вдобавок к этому поехал и убил еще чью-то чужую мать в Украине – тогда уже герой.

Это, конечно, непостижимо, что в стране, где люди очень похожи на нас, где у меня до сих пор остались родственники, могут в один день просто выпустить из тюрем убийц и насильников и пояснить им, что убивать людей не так уж и плохо, если они украинцы.

Еще недавно это казалось невозможным. Казалось, такая дичь бывает только в каких-то фантастических фильмах типа «Судная ночь» или «Голодные игры». Но это происходит прямо сейчас.

Денис Казанский, Telegram

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