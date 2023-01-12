«Моральная компенсация будет 15%»: белорусов просят оформить кредиты на странных условиях 12.01.2023, 14:42

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В переписках мошенники включают фантазию.

Телефонные мошенники из банков продолжают атаковать белорусов. Случаи, когда они звонят и уговаривают оформить на себя кредит, происходят почти ежедневно. В переписках аферисты включают фантазию и всеми способами пытаются уговорить «поймать мошенников».

Чтобы выманить деньги, в ход идут очень странные обещания — например, о выплате моральной компенсации. Скриншоты переписки с мошенниками показывает пресс-служба МВД.

Все происходит по известной схеме: мошенники связываются через Viber и рассказывают, что неизвестные подали заявку на оформление кредита на крупную сумму, воспользовавшись личными данными потерпевших. Чтобы им помешать, нужно взять заем на такую же сумму, иногда в нескольких банках, и перевести на «сохранный» счет. После задержания мошенников долг якобы спишется. Если этого не сделать, то аферистов не поймать, а жертве придется выплачивать чужой кредит.

При этом мошенники требуют от потерпевших конфиденциальности, в том числе не связываться с банками и ничего не уточнять.

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