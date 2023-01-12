Россия обвиняет Армению в срыве мирных переговоров с Азербайджаном 3 12.01.2023, 14:45

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Мария Захарова

МИД РФ обрушился с критикой на Ереван.

12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Армении отменить встречу с представителями России и Азербайджана, запланированную на декабрь, помешало достигнуть мира и договоренностей по карабахскому конфликту.

Захарова раскритиковала Ереван за «несерьезное отношение к этому вопросу».

«Народы России и Армении связывают крепкие узы дружбы, они уходят корнями в глубину истории. Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях — ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, это абсурд», — заявила Захарова.

Ранее в интервью сайту Charter97.org экс-посол Армении в России Степан Григорян заявил, что Кремль не хочет мирного урегулирования карабахского конфликта.

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