Медики назвали два продукта, резко повышающих уровень холестерина 12.01.2023, 14:57

Лучшим планом питания является «диета, полезная для сердца».

Если ваш врач сказал вам, что у вас высокий уровень холестерина, в ваших же интересах «быть более осторожным» в своем питании. По данным ведущей благотворительной организации по борьбе с холестерином Heart UK, тем, у кого высокий уровень холестерина, «следует избегать печени и субпродуктов». И печень, и субпродукты являются «очень богатыми источниками холестерина», который может повысить уровень жира в крови. Об этом пишет Еxpress.

Хотя печень можно считать здоровой из-за высокого содержания витаминов и низкого содержания насыщенных жиров, ее потребление может привести к проблемам со здоровьем.

Не контролируя уровень холестерина, вы подвергаете себя риску сердечного приступа или инсульта.

Heart UK уточняет: «Все продукты животного происхождения содержат некоторое количество холестерина».

Однако это не означает, что люди с высоким уровнем холестерина должны переходить на вегетарианскую диету.

Чтобы контролировать уровень холестерина, лучшим планом питания является «диета, полезная для сердца».

Благотворительная организация советует людям «есть много фруктов, овощей и растительной пищи».

Свежие, замороженные, консервированные и сушеные варианты — все это учитывается в вашей рекомендации пять раз в день.

Heart UK добавляет: «Овощи, бобовые (такие как горох, фасоль и чечевица), фрукты, орехи, семена и цельные зерна полны питательных веществ и полезны для вашего холестерина и вашего сердца.

«Ешьте по крайней мере пять порций фруктов и овощей в день (примерно по горсти каждого), чтобы оставаться здоровым и потреблять меньше калорийной пищи».

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