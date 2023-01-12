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Маски сброшены

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  • Леонид Невзлин
  • 12.01.2023, 15:09
  • 1,828
Маски сброшены

Путин осознал близость поражения.

Все пытаются дать трактовку перестановкам одних и тех же фигурок военных, которые совершает Путин. Очень часто слышно, что это от того, что у него «все идет не по плану». Вот, мол, и вынужден тасовать старую колоду, совершать какие-то телодвижения. А как может идти не по плану или по плану, когда плана на самом деле нет и не было?

Безумец начал войну с намерением захватить Украину, а раз это не удалось – уничтожить ее. Но намерения и планы – это вовсе не одно и тоже. Мы все тратим огромные силы на попытку угадать, что же стоит за поступками сумасшедшего. Это просто свихнувшийся деспот, который готов пожертвовать миллионами человеческих жизней ради своей кровавой игры в оловянных солдатиков. У этой путинской игры нет ни стратегии, ни правил, а есть сиюминутные решения, как и в случае с недавними перестановками.

Сиюминутно Путин осознал близость поражения и провел переназначения руководителей СВО, приравняв ее, наконец, к ее реальному статусу – войне. Маски сброшены. Без сомнения, русские готовятся атаковать. Но, как всегда, сначала пиар-акция запугивания и Украины, и НАТО. «Мы больше не шутим, и вот сейчас начнем воевать всерьез». А вдруг все испугаются и согласятся с перемирием на путинских условиях?

Надеюсь, реакция будет обратной, и ближайший «Раммштайн» покажет серьезнейшую поддержку Украины танками, бронемашинами, дальним наступательным и дополнительным оборонительным вооружением. И только это вкупе с героизмом украинских воинов приблизит день победы Украины в этой войне с агрессивной, террористической и фашистской Россией.

Леонид Невзлин, Telegram

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