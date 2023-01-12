«Пишите на адрес: Израиль, Хайфа, тете Циле» 12.01.2023, 15:09

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Блогер Аркадий Бабченко прокомментировал объявление в розыск в России.

Российский блогер Аркадий Бабченко, известный своей проукраинской позицией, прокомментировал новость о том, что в министерство внутренних дел России его объявил в розыск.

«Ищет полиция в списках экстремиции... Кстати, если статья не указана – это стопудов по линии ФСБ. Какая-нибудь госизмена и предательство Родины. Здорово, следователи мамкины! Ну вот он я. Рядом со швейцарским «Заурером» стою. Вон, видите? С сигареткой в зубах. Это я», – написал Бабченко.

Также российский блогер показал грузовик для украинских защитников, на которые он собирал средства в соцсетях.

Журналист допустил свое скорое возвращение в РФ, откуда уехал более пяти лет назад.

«Пишите на адрес: Израиль, Хайфа, тете Циле. А, ладно, сидите. Я сам приеду. Скоро уже», – пообещал Бабченко.

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