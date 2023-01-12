Под Минском нашли практически идеальную дачу для отдыха 4 12.01.2023, 15:27

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Дом стоит как двухкомнатная квартира.

Журналисты realt.by обнаружили бревенчатый домик в 30 километрах от минской кольцевой. Он находится в живописном месте, почти готов к круглогодичному проживанию.

Эта бревенчатая дача находится в 32 километрах от МКАД в Молодечненском направлении. Располагается постройка в СТ «Свислочь» в Воложинском районе. Это — живописное место, окруженное лесами и озерами.

Двухэтажный дом построен по всем правилам деревянного зодчества из оцилиндрованного бревна. Это − редкий на рынке экземпляр, сочетающий оригинальный дизайн и 100% готовность.

Дом − совсем свежий. Он возведен только в 2021 году. Коттедж стоит на фундаменте из железобетонной плиты с вентиляцией, кровля − утепленная битумная черепица, есть водосточка и отмостка.

Площадь дома по техпаспорту — 66 квадратных метров. Согласно планировке, в деревянном коттедже — три комнаты. На первом этаже расположились кухня-гостиная, спальня и санузел. На мансардном — еще одна просторная комната.

В доме установлен бойлер, есть душевая кабина, канализация − 2-х уровневая местная. Тот самый нюанс о котором говорилось в начале — вода. Она тут только сезонная. Для круглогодичного проживания новым хозяевам нужно будет пробурить скважину.

Отапливается дача электроконвекторами с управлением через WI-FI.

Помимо самого дома, новым собственникам достанется и мебель — кухня с техникой, спальни и прочее. «Все новое, делалось на заказ, находится в идеальном состоянии», − утверждается в объявлении.

На второй этаж ведет деревянная лестница, на полу уложен дорогой ламинат.

К дому примыкает уютная веранда.

Что касается участка, то его площадь составляет классические 6 соток. Он выровнен и засеян идеальным газоном с зоной барбекю. Также на участке можно заметить отдельно стоящий домик для хранения инвентаря — он выполнен в том же стиле, что и главный дом.

Дача огорожена забором из металлопрофиля с откатными воротами, на территории организована парковка для авто.

Еще один бонус − участок угловой, а ближайший сосед находится на приличном удалении.

Стоимость такой дачи — 66 тысяч долларов.

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