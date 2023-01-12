Офицер ЦАХАЛа рассказал, чем Украина ответит на «ва-банк» России 12.01.2023, 15:31

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Игаль Левин

У российского командования только два варианта.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия может пойти ва-банк, чтобы добиться каких-то результатов к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин рассказал сайту Charter97.org, к чему может готовиться Кремль:

— Россия может предпринять только две вещи: это усиление таких атак, как мы видим сейчас под Соледаром и Бахмутом, а также ракетные удары, включая дроны-камикадзе. Несмотря на то, что больше половины из них сбивается, на их низкую эффективность, все равно других средств у РФ не остается.

Возможно, россияне задействуют и какую-то часть средств, которые находятся у них в «неприкасаемом резерве». Например, у РФ осталось еще немного ракет «Искандер», они вытащат их из этого резерва и могут задействовать для какой-нибудь атаки. Плюс будут попытки таких штурмов, которые мы видим под Соледаром.

— То, что мы видим на Донецком направлении — Соледар и Бахмут — это какой-то апогей усилий Кремля или у них еще есть какие-то козыри в рукаве?

— Тут сложно говорить. Опять же, что мы рассматриваем как апогей? Они ведь мобилизуют людей. Мы видим, что там используется не техника, используются люди. Если это «апогей» — постоянно устраивать «мясные волны», то есть постоянно закидывать пушечным мясом, зеками или мобилизованными — то такой апогей Россия может растянуть по времени и постоянно закидывать мясом, пока люди там соглашаются на это.

— Чем могут ответить ВСУ?

— Все очень просто. Первое — это активная оборона или динамическая оборона. Второе — накапливание сил для контрнаступления. Нужно понимать, что сейчас фронт держит не все ВСУ, а только часть.

В тылу находятся целые подразделения, батальоны и бригады, которые формируются, которые обучаются, которые вооружаются западной техникой. Сейчас мы знаем, что будет передача западной бронетехники, от всевозможных боевых машин до танков. В конечном итоге все эти резервные части, которые проходят подготовку, будут задействованы в контрнаступлении. Когда оно будет — об этом знает только Генштаб.

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