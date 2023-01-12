Путин боится «сюрприза» от собственной армии 1 Виктор Небоженко, «Главком»

12.01.2023, 15:35

3,784

фото: getty images

Главе Кремля трудно найти военачальника, который в будущем не возглавил бы переворот против него.

Путин, пытаясь избежать угрозы военного переворота в России, генералитет не хочет становится заложником его военной авантюры и «козлом отпущения», сделал ряд перетасовок.

Для начала Путин, опираясь на своего «добермана» Пригожина, развернул мощную критику и дискредитацию министра обороны Шойгу и начальника генерального штаба Герасимова, обещавшие российский блиц-криг и быструю победу над Украиной. А теперь ему удалось, почти безболезненно, разбить это тандем Шойгу и Герасимова. Путин не может так сразу избавиться от Герасимова. Поэтому своим решением Путин сослал начальника генерального штаба на фронт вместо Суровикина, который остается замом командующего.

Похоже, что больше всего в этих перетасовках заинтересован владелец «Вагнера» – армии наемников и зэков, который не скрывает своих планов на министерство обороны России. Пригожин отрыто показывает свое превосходство над российской армией и доказывает Путину, что только он может добиться перелома в войне и победы на фронте.

Правда, военная история еще не знает серьезных примеров, когда иррегулярные войска и частные армии, состоящие из наемников и зэков выигрывали войны вместо регулярной профессиональной армии.

Но теперь Путину, избавившись от Герасимова, срочно надо искать ему замену в Москве и новую кандидатуру на место Шойгу, ибо нельзя одновременно командовать генштабом огромной российской армии и успешно сражаться на фронте, так не бывает. Проблема Путина в том, что ему нужно найти такого генерала, который бы не предал его в трудную минуту и тем более не возглавил военный переворот, как это часто бывает.

Виктор Небоженко, «Главком»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».