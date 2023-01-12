В Соледаре украинские бойцы ликвидировали из минометов отряд «вагнеровцев» 2 12.01.2023, 15:50

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Наемники пытались продвигаться малыми группами в городскую застройку.

Пограничники уничтожили в Соледаре (Донецкая область) группу боевиков ЧВК «Вагнера». Защитники применили минометы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

По данным пограничников, «вагнеровцы» пытались продвигаться малыми группами в городскую застройку в Соледаре. Пехотинцы сосредотачивались на одном из дворов.

Защитники ударили по «вагнеровцам» из минометов калибра 82-мм, после чего оккупанты отступили.

«В результате обстрела нанесены потери живой силе захватчиков, подразделение противника отступило», - говорится в сообщении.

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