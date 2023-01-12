В Соледаре украинские бойцы ликвидировали из минометов отряд «вагнеровцев»2
- 12.01.2023, 15:50
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Наемники пытались продвигаться малыми группами в городскую застройку.
Пограничники уничтожили в Соледаре (Донецкая область) группу боевиков ЧВК «Вагнера». Защитники применили минометы.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.
По данным пограничников, «вагнеровцы» пытались продвигаться малыми группами в городскую застройку в Соледаре. Пехотинцы сосредотачивались на одном из дворов.
Защитники ударили по «вагнеровцам» из минометов калибра 82-мм, после чего оккупанты отступили.
«В результате обстрела нанесены потери живой силе захватчиков, подразделение противника отступило», - говорится в сообщении.