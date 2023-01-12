Ровенская область Украины готовится к атаке из Беларуси

Ровенская область Украины готовится к атаке из Беларуси1
- 12.01.2023, 15:57
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На границе строят фортификационные сооружения.
Ровенская область Украины, граничащая с Беларусью, готовится к обороне. Военная администрация области сообщает о строительстве инженерных и фортификационных сооружений.
Как отметил глава администрации Виталий Коваль, военным помогают местные жители-добровольцы.
«Только в один из дней пришли более 150 волонтеров. Есть и те, кто работает постоянно, даже в праздничные дни. Приоритет на 2023 год — победа в войне и безопасность жителей Ровенщины. Поэтому мы работает в этом направлении», – заявил Коваль.