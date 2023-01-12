CNN: Юристы Байдена нашли еще одну партию секретных документов в неположенном месте 3 12.01.2023, 16:14

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Находка вызвала тревогу в Белом доме.

Команда юристов президента США Джо Байдена обнаружила еще одну партию секретных правительственных документов в неположенном месте. Об этом 12 января сообщил CNN со ссылкой на свои источники.

Инцидент случился осенью в его бывшем офисе аналитического центра в Вашингтоне. По словам источников, поиски дополнительных документов начались после первой находки в ноябре 2022 года в офисе Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании.

Как отметил CNN, находка секретных документов в Пенсильвании «вызвала тревогу» в Белом доме, где об этом знал лишь небольшой круг советников и юристов, поэтому были предприняты усилия по поиску других мест, где могли храниться документы времен Байдена на посту вице-президента (с 2009-го по 2017 год).

Белый дом отказался комментировать этот вопрос, отметил телеканал.

CNN сообщал, что по поводу первого случая генеральный прокурор США Меррик Гарланд уже получил предварительный отчет о проверке документов. Теперь ему предстоит принять важное решение о дальнейших действиях, в том числе о том, следует ли начинать полномасштабное уголовное расследование, добавил собеседник телеканала.

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