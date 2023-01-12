В Бресте уволили водителя, который написал Лукашенко о проблемах автопарка

В Бресте уволили водителя, который написал Лукашенко о проблемах автопарка2
- 12.01.2023, 16:19
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Уволили и начальство предприятия.
В Брестском автопарке уволили директора, его заместителя, а также водителя, который написал Лукашенко о проблемах автопарка.
Об этом сообщает «Белсат».
Отмечается, что водитель Михаил Сидоренко записал обращение к диктатору, в котором обратил внимание на условия труда и зарплаты, а также износ автобусов.
После этого уволили директора КУП «Брестский общественный транспорт» Игоря Царука, его заместителя Павла Забавского и самого водителя.
Также Михаил Сидоренко известен тем, что передает информацию провластных блогеров.