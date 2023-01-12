В московском порту сгорело буксирное судно «Адлер»
- 12.01.2023, 16:25
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Опубликованы первые кадры с места ЧП.
РосСМИ сообщают, что 12 января на Химкинском водохранилище в Москве горело буксирное судно «Адлер».
Возгорание произошло в машинном отделении на площади 25 кв. м.
«Происходит возгорание в машинном отделении буксира «Адлер», трехуровневого на площади 25 квадратных метров. В 06:08 пожар полностью ликвидировали», - говорится в тексте МЧС столицы РФ.
Информация о пострадавших в службы не поступала.
В Сети также опубликовали кадры с места ЧП.