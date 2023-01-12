В московском порту сгорело буксирное судно «Адлер» 12.01.2023, 16:25

1,830

Опубликованы первые кадры с места ЧП.

РосСМИ сообщают, что 12 января на Химкинском водохранилище в Москве горело буксирное судно «Адлер».

Возгорание произошло в машинном отделении на площади 25 кв. м.

«Происходит возгорание в машинном отделении буксира «Адлер», трехуровневого на площади 25 квадратных метров. В 06:08 пожар полностью ликвидировали», - говорится в тексте МЧС столицы РФ.

Информация о пострадавших в службы не поступала.

В Сети также опубликовали кадры с места ЧП.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».