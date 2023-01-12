закрыть
12 января 2023, четверг, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В московском порту сгорело буксирное судно «Адлер»

  • 12.01.2023, 16:25
  • 1,830
В московском порту сгорело буксирное судно «Адлер»

Опубликованы первые кадры с места ЧП.

РосСМИ сообщают, что 12 января на Химкинском водохранилище в Москве горело буксирное судно «Адлер».

Возгорание произошло в машинном отделении на площади 25 кв. м.

«Происходит возгорание в машинном отделении буксира «Адлер», трехуровневого на площади 25 квадратных метров. В 06:08 пожар полностью ликвидировали», - говорится в тексте МЧС столицы РФ.

Информация о пострадавших в службы не поступала.

В Сети также опубликовали кадры с места ЧП. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Маски сброшены
Маски сброшены Леонид Невзлин
Три варианта будущего России
Три варианта будущего России Валерий Пекар
В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин
Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников