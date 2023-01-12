Возвращение блудного генерала Вадим Денисенко

12.01.2023, 16:53

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ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ

Что означает очередная рокировка в военном руководстве РФ?

1. Как бы это странно ни звучало, но, наверное, наименее заинтересованным в этой перестановке является сам Герасимов. Для него это штрафбат. Новых идей у него нет и быть не может. И он не может этого не понимать.

2. Причина смены Суровикина частично заключается в том, что он не смог привнести что-то новое в боевые действия: его ставка на «Вагнер» и массированные удары по энергетической инфраструктуре не привели к перелому в войне.

3. Главная причина кадровых изменений – массированная дискредитация российской армии группой военкоров, Пригожиным, Кадыровым и спрятанными далеко в кулуарах Ковальчуками и Золотовым. Российская армия – единственный повод для гордости россиянина. Расшатывание веры в единственный повод для гордости – это, конечно, на руку нам, но с точки зрения россиян – это потеря одной из скреп. Собственно назначение Герасимова, с точки зрения Путина, это знак всем критикующим армию. Правда, знак явно неудачный.

4. Почему неудачный? Прежде всего, потому, что уровень доверия к Герасимову минимален. Он ассоциируется с поражениями. Логика, по которой шел Путин, судя по всему, следующая. Неделя за неделей Шойгу капал на него и говорил: работа Суровикина примитивна, нас критикуют и вытирают о нас ноги. И, как результат, Путин, ужасно не любящий менять людей, сказал: если нет никого разумного, поставим Герасимова.

5. Самый интересный вопрос: дано ли параллельно поручение закрутить гайки военкорам и Пригожину, чтобы они перестали критиковать армию? Если этого не будет, а, судя по всему, этого не будет, в Кремле начались реальные, а не вымышленные кулуарные войны. Пока главный приз: смена министра обороны. Но, надеемся, это только начало.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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