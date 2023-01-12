Ученые рассказали, как питание в детстве влияет на будущий характер человека 12.01.2023, 17:05

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Фото с сайта kp.by

Опубликованы результаты необычного исследования.

Ученые из Института военной эпидемиологии в Осло выяснили, что питание матери во время беременности и ребенка в возрасте до семи лет может быть связано с характером и психическим здоровьем ребенка. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Всего в исследование было включено 40 566 пар матерей и детей. Матери заполняли анкеты, когда ребенку было шесть месяцев, 18 месяцев, три года, семь лет и восемь лет. Анализ показал, что здоровая материнская диета была связана с более высокими показателями добросовестности, экстраверсии, доброжелательности и воображения и более низкими показателями невротизма у детей.

Здоровое питание матери во время беременности и ребенка в возрасте от шести месяцев до семи лет было связано с более низкими баллами по шкале депрессии у детей в возрасте восьми лет, но значимой связи между диетой и тревожностью ученые не нашли. При этом питание в возрасте семи лет сильнее влияло на риск развития депрессии, чем питание в младенчестве.

Авторы отметили, что все участвовавшие матери были некурящими и регулярно принимали поливитамины и добавки фолиевой кислоты, поэтому они не представляет население в целом. На сегодняшний день ни в одном исследовании не сообщалось о связи между питанием в раннем возрасте и пятью основными личностными чертами.

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