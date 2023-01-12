Что с лицом, Путин? 4 Виктор Андрусив

12.01.2023, 17:10

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Хорошие новости не заканчиваются.

Цена на российскую нефть Urals упала до $37,5, но это не типичное колебание цен на нефть

В то же время нефть марки Brent торгуется по $81. Это значит, что цена упала именно на российскую нефть! С конца ноября российская нефть начала продаваться по отдельному сценарию. Этому явлению есть несколько причин, и все очень приятны для нас.

Во-первых, это результат работы самосанкций. Путин, подписавший указ о запрете продажи нефти в страны, поддержавшие санкции, сам обрубил себе цену. Думаю потолок в $60 очень даже хорошая цена, при сегодняшней. А сегодняшняя цена уже идет к границе себестоимости в 30-35 дол.

Во-вторых, это фрахт. На российскую нефть очень вырос фрахт, особенно после санкций, введенных 5 декабря относитльно запрета транспортировки российской нефти морскими перевозками.

В третьих, новые «друзья» Путина - Индия и Китай, - которые как настоящие друзья решили поставить его раком. Понимая, что ему некуда деваться, индусы и китайцы искусственно сбивают цену. Кроме того, США внимательно следят за тем, чтобы российская нефть не перепродавалась.

Таким образом, россияне будут вынуждены сокращать добычу нефти с целью повышения цены. Но вышеперечисленные причины вряд ли им в этом помогут.

На этом хорошие новости не заканчиваются. С 5 февраля вводятся санкции на российские нефтепродукты (дизель, мазут и т.п.). Это фактически нанесет серьезный удар по нефтепереработке и опять же по объемам добычи. Еще одна важная новость – США ослабили санкции против Венесуэлы и отказались от признания и.о. президентом лидера оппозиции Гуайдо. 1 января танкер компании Chevron приплыл на загрузку венесуэльской нефтью. Это произошло впервые за 4 года.

Эксперт института будущего Андриан Прокоп считает, что в 2023 году потери россиян в доходах от нефти по сравнению с 2021 годом могут составить до 46%.

Ну как там «война на истощение»? Что с лицом, Путин?

Виктор Андрусив, Telegram

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