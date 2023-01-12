Беларусь накроет туман 12.01.2023, 17:21

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А на дорогах может быть гололед.

В пятницу Беларусь может накрыть туман, а на дорогах ожидается гололедица, пишет БелТА.

Погода 13 января будет облачной с прояснениями. Без осадков будет в ночные часы. А вот мокрый снег и дождь ожидаются днем в северо-западной и западной части Беларуси.

Слабый туман и гололедица ожидается в отдельных районах. Еще синоптики предупреждают, что в некоторых районах гололедица будет местами на дорогах.

Направление ветра будет южным с порывами от 5 до 10 метров в секунду. А в некоторых местах порывы усилятся до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов в восточных районах. А вот 3 градуса с отметкой плюс покажут в ночные часы градусники в западной части Беларуси.

Днем будет от 0 до +6 градусов, в восточных районах – от 1 до 3 градусов мороза.

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